Збив на смерть двох 17-річних сестер на Полтавщині: правоохоронця відправили під варту

Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп'янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
11:54 • 12241 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість
Ексклюзив
11:33 • 13453 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
10:36 • 11893 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
10:08 • 14312 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 46993 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 47097 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 58477 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 48922 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 44893 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотно
Трамп дав Мадуро тиждень на виїзд з Венесуели та закрив повітряний простір над країною - Reuters
ISW: кремль висуває умови для приховування відмови росії від мирної пропозиції США та України
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 45, у місті оголошено траур за загиблими - ОВА
Трамп спрямував до рф нетипову команду переговірників для "мирної угоди" щодо України - CNN
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість
Ексклюзив
11:54 • 12245 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
Ексклюзив
11:33 • 13457 перегляди
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 46995 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживати
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Тімур Міндіч
Блогери
Україна
Сполучені Штати Америки
Брюссель
Ірландія
Донецька область
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбу
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зими
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
The Guardian

Збив на смерть двох 17-річних сестер на Полтавщині: правоохоронця відправили під варту

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Шевченківський райсуд Полтави обрав запобіжний захід правоохоронцю, який 30 листопада на смерть збив двох 17-річних сестер у Карлівці. Він підозрюється у порушенні ПДР у стані сп'яніння, що спричинило загибель кількох осіб.

Збив на смерть двох 17-річних сестер на Полтавщині: правоохоронця відправили під варту

Правоохоронця, який 30 листопада на Полтавщині збив на смерть двох 17-річних сестер, суд відправив під варту, передає УНН із посиланням на ДБР.

Шевченківський районний суд Полтави обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою правоохоронцю, який 30 листопада у м. Карлівка Полтавської області на смерть збив двох 17-річних сестер 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Після ДТП працівники ДБР затримали фігуранта та повідомили про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 КК України).

За даними слідства, керуючи власним автомобілем правоохоронець наїхав на дівчат, які йшли узбіччям дороги. У результаті наїзду сестри загинули. Після аварії водій з спочатку втік з місця ДТП, але згодом повернувся. За попередньою інформацією він був напідпитку.

Розслідування триває, додали у ДБР.

Поліцейському, який збив на смерть двох сестер на Полтавщині, повідомлено про підозру01.12.25, 17:58 • 8592 перегляди

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Дорожньо-транспортна пригода
Полтавська область
Карлівка