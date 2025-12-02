Збив на смерть двох 17-річних сестер на Полтавщині: правоохоронця відправили під варту

Правоохоронця, який 30 листопада на Полтавщині збив на смерть двох 17-річних сестер, суд відправив під варту, передає УНН із посиланням на ДБР.

Шевченківський районний суд Полтави обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою правоохоронцю, який 30 листопада у м. Карлівка Полтавської області на смерть збив двох 17-річних сестер - йдеться у повідомленні.

Деталі

Після ДТП працівники ДБР затримали фігуранта та повідомили про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 КК України).

За даними слідства, керуючи власним автомобілем правоохоронець наїхав на дівчат, які йшли узбіччям дороги. У результаті наїзду сестри загинули. Після аварії водій з спочатку втік з місця ДТП, але згодом повернувся. За попередньою інформацією він був напідпитку.

Розслідування триває, додали у ДБР.

