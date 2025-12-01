Поліцейському, який збив на смерть двох сестер на Полтавщині, повідомлено про підозру
Київ • УНН
На Полтавщині поліцейський збив на смерть двох 17-річних сестер. Водій з ознаками сп'яніння затриманий, розпочато досудове розслідування.
У Карлівці на Полтавщині поліцейський за кермом власного автомобіля скоїв смертельний наїзд на двох 17-річних сестер, які йшли узбіччям дороги. Дівчата загинули на місці, а водій із ознаками сп’яніння був затриманий після втечі з місця події. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
Увечері 30 листопада в м. Карлівка працівник поліції за кермом власного автомобіля "Hyundai Tucson" скоїв наїзд на двох 17-річних сестер, які йшли узбіччям дороги. Від отриманих травм обидві дитини померли на місці події
Правоохоронець із місця події зник, але невдовзі повернувся. За попередніми даними, має ознаки алкогольного сп’яніння.
За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб).
Очолив групу процесуальних керівників керівник Полтавської обласної прокуратури Євген Гладій. Поліцейський затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Поліція розпочала службове розслідування.
