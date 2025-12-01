Поліцейському, який збив на смерть двох сестер на Полтавщині, повідомлено про підозру

$42.270.07
Ексклюзив
15:35 • 1004 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
14:52 • 2958 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
13:38 • 8180 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
12:41 • 12740 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 16519 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 19198 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 33275 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 19071 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 34243 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 37116 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
Боїв на фронті за добу поменшало: яка ситуація на напрямках - карта від ГенштабуPhoto1 грудня, 06:15 • 19853 перегляди
У Бердянську злетіли в повітря загарбники з технікою: ГУР показало відеоVideo1 грудня, 07:10 • 14123 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 18331 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 23113 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає10:58 • 14622 перегляди
Публікації
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto16:00 • 234 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto12:30 • 12600 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 23176 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 33274 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня1 грудня, 06:00 • 34242 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Михайло Федоров
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Франція
Флорида
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає10:58 • 14668 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 18381 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 78836 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 56007 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 72307 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дія (сервіс)
Золото
Airbus A320 серії

Поліцейському, який збив на смерть двох сестер на Полтавщині, повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 148 перегляди

На Полтавщині поліцейський збив на смерть двох 17-річних сестер. Водій з ознаками сп'яніння затриманий, розпочато досудове розслідування.

Поліцейському, який збив на смерть двох сестер на Полтавщині, повідомлено про підозру

У Карлівці на Полтавщині поліцейський за кермом власного автомобіля скоїв смертельний наїзд на двох 17-річних сестер, які йшли узбіччям дороги. Дівчата загинули на місці, а водій із ознаками сп’яніння був затриманий після втечі з місця події. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Увечері 30 листопада в м. Карлівка працівник поліції за кермом власного автомобіля "Hyundai Tucson" скоїв наїзд на двох 17-річних сестер, які йшли узбіччям дороги. Від отриманих травм обидві дитини померли на місці події

- йдеться у повідомленні.

Правоохоронець із місця події зник, але невдовзі повернувся. За попередніми даними, має ознаки алкогольного сп’яніння. 

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб).

Очолив групу процесуальних керівників керівник Полтавської обласної прокуратури Євген Гладій. Поліцейський затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Поліція розпочала службове розслідування.

У Києві п’яний водій Tesla на переході на смерть збив 13-річну дівчинку: підозрюваного взяли під варту01.12.25, 14:53 • 1928 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Дорожньо-транспортна пригода
Полтавська область
Генеральний прокурор (Україна)
Карлівка