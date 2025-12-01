Поліцейському, який збив на смерть двох сестер на Полтавщині, повідомлено про підозру

У Карлівці на Полтавщині поліцейський за кермом власного автомобіля скоїв смертельний наїзд на двох 17-річних сестер, які йшли узбіччям дороги. Дівчата загинули на місці, а водій із ознаками сп’яніння був затриманий після втечі з місця події. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Увечері 30 листопада в м. Карлівка працівник поліції за кермом власного автомобіля "Hyundai Tucson" скоїв наїзд на двох 17-річних сестер, які йшли узбіччям дороги. Від отриманих травм обидві дитини померли на місці події - йдеться у повідомленні.

Правоохоронець із місця події зник, але невдовзі повернувся. За попередніми даними, має ознаки алкогольного сп’яніння.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб).

Очолив групу процесуальних керівників керівник Полтавської обласної прокуратури Євген Гладій. Поліцейський затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Поліція розпочала службове розслідування.

