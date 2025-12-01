У Києві п’яний водій Tesla на переході на смерть збив 13-річну дівчинку: підозрюваного взяли під варту
Київ • УНН
У Києві 23-річний водій Tesla, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, на пішохідному переході смертельно травмував 13-річну дівчинку. Чоловіка затримали, йому оголошено підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Дорожньо-транспортна пригода сталася минулої п’ятниці близько 21:15 години в Оболонському районі столиці. 23-річний керманич електрокару, рухаючись на з’їзді з мосту зі сторони вулиці Богатирської у напрямку Оболонського проспекту, здійснив наїзд на малолітню дівчину, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці події
Винуватця ДТП було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За зовнішніми ознаками порушник перебував у стані алкогольного сп’яніння, однак від проходження Драґера відмовився.
Наразі правоохоронці очікують на висновки експертизи. Слідчі столичного главку поліції за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху особами в стані сп’яніння.
За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.
