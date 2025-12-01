У Києві п’яний водій Tesla на переході на смерть збив 13-річну дівчинку: підозрюваного взяли під варту

$42.270.07
48.890.02
ukenru
13:38 • 3662 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
12:41 • 8528 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
09:32 • 13392 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
09:14 • 16368 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 28449 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 17985 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 31114 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 36803 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 49484 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 41909 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1м/с
88%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Боїв на фронті за добу поменшало: яка ситуація на напрямках - карта від ГенштабуPhoto1 грудня, 06:15 • 17167 перегляди
У Бердянську злетіли в повітря загарбники з технікою: ГУР показало відеоVideo1 грудня, 07:10 • 11440 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo08:53 • 14501 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи09:30 • 18110 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає10:58 • 10906 перегляди
Публікації
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto12:30 • 9682 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи09:30 • 18131 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 28462 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня1 грудня, 06:00 • 31122 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 75485 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Рустем Умєров
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Париж
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає10:58 • 10910 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo08:53 • 14504 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 75475 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 54921 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 71201 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Золото
Airbus A320 серії

У Києві п’яний водій Tesla на переході на смерть збив 13-річну дівчинку: підозрюваного взяли під варту

Київ • УНН

 • 1428 перегляди

У Києві 23-річний водій Tesla, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, на пішохідному переході смертельно травмував 13-річну дівчинку. Чоловіка затримали, йому оголошено підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У Києві п’яний водій Tesla на переході на смерть збив 13-річну дівчинку: підозрюваного взяли під варту

В Оболонському районі столиці 23-річний водій Tesla, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, на пішохідному переході смертельно травмував 13-річну дівчинку. Чоловіка затримали, йому вже оголошено підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.

Дорожньо-транспортна пригода сталася минулої п’ятниці близько 21:15 години в Оболонському районі столиці. 23-річний керманич електрокару, рухаючись на з’їзді з мосту зі сторони вулиці Богатирської у напрямку Оболонського проспекту, здійснив наїзд на малолітню дівчину, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці події

- йдеться у повідомленні.

Винуватця ДТП було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За зовнішніми ознаками порушник перебував у стані алкогольного сп’яніння, однак від проходження Драґера відмовився.

Наразі правоохоронці очікують на висновки експертизи. Слідчі столичного главку поліції за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху особами в стані сп’яніння.

За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі27.11.25, 19:31 • 31077 переглядiв

Ольга Розгон

КиївКримінал та НП
Дорожньо-транспортна пригода
Національна поліція України
Tesla Inc
Київ