В Киеве пьяный водитель Tesla на переходе сбил 13-летнюю девочку: подозреваемого взяли под стражу
Киев • УНН
В Киеве 23-летний водитель Tesla, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на пешеходном переходе смертельно травмировал 13-летнюю девочку. Мужчину задержали, ему объявлено подозрение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В Оболонском районе столицы 23-летний водитель Tesla, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на пешеходном переходе смертельно травмировал 13-летнюю девочку. Мужчину задержали, ему уже объявлено подозрение, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в минувшую пятницу около 21:15 в Оболонском районе столицы. 23-летний водитель электрокара, двигаясь на съезде с моста со стороны улицы Богатырской в направлении Оболонского проспекта, совершил наезд на малолетнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм потерпевшая погибла на месте происшествия
Виновник ДТП был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По внешним признакам нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения, однако от прохождения Драгера отказался.
Сейчас правоохранители ожидают выводов экспертизы. Следователи столичного главка полиции при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения лицами в состоянии опьянения.
По ходатайству следователей суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное ему грозит до десяти лет лишения свободы.
