Эксклюзив
12:41 • 766 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
09:32 • 7674 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
09:14 • 11842 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
07:43 • 20816 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
07:28 • 15588 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 26153 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 36075 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 48917 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 41545 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 42825 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
Эксклюзив
В Киеве пьяный водитель Tesla на переходе сбил 13-летнюю девочку: подозреваемого взяли под стражу

Киев • УНН

 • 154 просмотра

В Киеве 23-летний водитель Tesla, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на пешеходном переходе смертельно травмировал 13-летнюю девочку. Мужчину задержали, ему объявлено подозрение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В Киеве пьяный водитель Tesla на переходе сбил 13-летнюю девочку: подозреваемого взяли под стражу

В Оболонском районе столицы 23-летний водитель Tesla, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на пешеходном переходе смертельно травмировал 13-летнюю девочку. Мужчину задержали, ему уже объявлено подозрение, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в минувшую пятницу около 21:15 в Оболонском районе столицы. 23-летний водитель электрокара, двигаясь на съезде с моста со стороны улицы Богатырской в направлении Оболонского проспекта, совершил наезд на малолетнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм потерпевшая погибла на месте происшествия

- говорится в сообщении.

Виновник ДТП был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По внешним признакам нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения, однако от прохождения Драгера отказался.

Сейчас правоохранители ожидают выводов экспертизы. Следователи столичного главка полиции при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения лицами в состоянии опьянения.

По ходатайству следователей суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы27.11.25, 19:31 • 31048 просмотров

Ольга Розгон

