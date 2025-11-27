$42.300.10
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы

Киев • УНН

 • 556 просмотра

По делу о смертельном ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры Андрея Молочного завершились дебаты. Сторона обвинения просит просит 10 лет лишения свободы.

Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы

По делу о смертельном ДТП с участием бывшего работника прокуратуры Андрея Молочного завершились дебаты. Во время заседания Генеральный прокурор Руслан Кравченко подчеркнул, что дело является показательным не только с точки зрения нарушения правил дорожного движения, но и из-за уровня цинизма и пренебрежения к человеческой жизни, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

Голосеевский районный суд г. Киева 27 ноября завершил судебные дебаты в уголовном производстве в отношении бывшего работника прокуратуры, обвиняемого в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. После выступлений сторон суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

Во время заседания старший группы прокуроров – Генеральный прокурор Руслан Кравченко подчеркнул, что это дело является показательным не только с точки зрения нарушения правил дорожного движения, но и из-за уровня цинизма и пренебрежения к человеческой жизни.

По данным следствия, обвиняемый грубо нарушил сразу несколько правил дорожного движения: проигнорировал запрещающий знак, выехал на встречную полосу и двигался со скоростью, почти вдвое превышающей разрешенную на этом участке дороги. В результате он выехал на тротуар и сбил женщину. После наезда подозреваемый покинул место ДТП.

Мог ли он воспользоваться общественным транспортом или такси? Да. Но он сделал выбор. Выбор, который стоил жизни другому человеку. Вместо того, чтобы вызвать скорую или оказать хоть какую-то помощь женщине, которую он сбил, обвиняемый просто сбежал с места происшествия. Разве это поведение достойно сотрудника органов прокуратуры? Нет. И мне, как Генеральному прокурору, стыдно, что доверие к институции было подорвано. Было ли это поведение человека, который осознает ценность человеческой жизни? Однозначно – нет 

– отметил в суде Руслан Кравченко.

Сторона обвинения просит суд признать бывшего работника прокуратуры виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 135 УК Украины и ч. 3 ст. 286-1 УК Украины, и назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с дополнительным лишением права управлять транспортными средствами на 10 лет.

Кроме того, Генеральный прокурор обратился в суд с ходатайством оставить меру пресечения в виде содержания под стражей до момента вступления приговора в законную силу.

Смертельное ДТП с участием экс-работника прокуратуры Молочного: обвиняемый признал свою вину, дело будут рассматривать по сокращенной процедуре18.11.25, 20:23 • 3415 просмотров

Напомним 

В ночь на 20 июля в Киеве работник прокуратуры наехал на женщину на пешеходной зоне и скрылся с места ДТП. Нарушителя задержали в результате и им оказался главный специалист прокуратуры Андрей Молочный.

Женщина от полученных травм скончалась. Результат обследования водителя показал 1,77 промилле алкоголя в крови при допустимых 0,2 промилле.

Впоследствии Шевченковский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сотруднику прокуратуры Андрею Молочному. 

11 ноября в Голосеевском районном суде г. Киева состоялось подготовительное заседание по делу.

18 ноября суд начал рассмотрение дела по существу. Во время заседания старший группы прокуроров – Генеральный прокурор Руслан Кравченко – огласил обвинительный акт.

СМИ писали, что речь идет именно о сыне известного комика-предателя Андрея Молочного, который был резидентом Comedy Club и актера сериала "Файна Юкрайна".

Антонина Туманова

