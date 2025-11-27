$42.300.10
Ексклюзив
15:25 • 11247 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров'я
Ексклюзив
14:27 • 18454 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
14:21 • 14126 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
14:12 • 20114 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
13:37 • 15914 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
12:53 • 12388 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
12:37 • 16357 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
11:46 • 11577 перегляди
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
27 листопада, 11:04 • 11421 перегляди
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
27 листопада, 08:20 • 13973 перегляди
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі

Київ • УНН

 • 48 перегляди

У справі про смертельну ДТП за участі експрацівника прокуратури Андрія Молочного завершились дебати. Сторона обвинувачення просить просить 10 років позбавлення волі.

Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі

У справі про смертельну ДТП за участі колишнього працівника прокуратури Андрія Молочного завершились дебати. Під час засідання Генеральний прокурор Руслан Кравченко наголосив, що справа є показовою не лише з точки зору порушення правил дорожнього руху, а й через рівень цинізму та зневаги до людського життя, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

Голосіївський районний суд м. Києва 27 листопада завершив судові дебати у кримінальному провадженні щодо колишнього працівника прокуратури, обвинуваченого у скоєнні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Після виступів сторін суд видалився до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

Під час засідання старший групи прокурорів – Генеральний прокурор Руслан Кравченко наголосив, що ця справа є показовою не лише з точки зору порушення правил дорожнього руху, а й через рівень цинізму та зневаги до людського життя.

За даними слідства, обвинувачений грубо порушив одразу кілька правил дорожнього руху: проігнорував заборонний знак, виїхав на зустрічну смугу та рухався зі швидкістю, майже вдвічі вищою за дозволену на цій ділянці дороги. У результаті він виїхав на тротуар і збив жінку. Після наїзду підозрюваний залишив місце ДТП.

Чи міг він скористатися громадським транспортом або таксі? Так. Але він зробив вибір. Вибір, який вартував життя іншій людині. Замість того, щоб викликати швидку або надати бодай якусь допомогу жінці, яку він збив, обвинувачений просто втік з місця пригоди. Хіба ця поведінка достойна співробітника органів прокуратури? Ні. І мені, як Генеральному прокурору, соромно, що довіра до інституції була підірвана. Чи це була поведінка людини, яка усвідомлює цінність людського життя? Однозначно – ні 

– зазначив у суді Руслан Кравченко.

Сторона обвинувачення просить суд визнати колишнього працівника прокуратури винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 135 КК України та ч. 3 ст. 286-1 КК України, і призначити йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з додатковим позбавленням права керувати транспортними засобами на 10 років.

Крім того, Генеральний прокурор звернувся до суду з клопотанням залишити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до моменту набрання вироком законної сили.

Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: обвинувачений визнав свою провину, справу розглядатимуть за скороченою процедурою18.11.25, 20:23 • 3415 переглядiв

Нагадаємо 

У ніч проти 20 липня у Києві працівник прокуратури наїхав на жінку на пішохідній зоні та втік з місця ДТП. Порушника затримали в результаті й ним виявився головний спеціаліст прокуратури Андрій Молочний.

Жінка від отриманих травм померла. Результат обстеження водія показав 1,77 проміле алкоголю у крові при допустимих 0,2 проміле.

Згодом Шевченківський райсуд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою співробітникові прокуратури Андрію Молочному. 

11 листопада в Голосіївському районному суді м. Києва відбулося підготовче засідання у справі.

18 листопада суд розпочав розгляд справи по суті. Під час засідання старший групи прокурорів – Генеральний прокурор Руслан Кравченко – оголосив обвинувальний акт.

ЗМІ писали, що йдеться саме про сина відомого коміка-зрадника Андрія Молочного, який був резидентом Comedy Club та актора серіалу "Файна Юкрайна".

Антоніна Туманова

