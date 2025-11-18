Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: обвинувачений визнав свою провину, справу розглядатимуть за скороченою процедурою
Київ • УНН
Голосіївський райсуд Києва розглянув справу колишнього прокурора Андрія Молочного, який насмерть збив жінку. Обвинувачений повністю визнав свою провину, тому справу розглядатимуть за скороченою процедурою.
У Голосіївському райсуді столиці відбулося засідання щодо розгляду справи колишнього співробітника прокуратури Андрія Молочного, який насмерть збив жінку Києві. Обвинувачений повністю визнав свою провину, тому суд ухвалив рішення розглядати справу за скороченою процедурою, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.
Сьогодні суд допитав обвинуваченого та дослідив характеризуючі матеріали щодо нього. Зазначимо, що обвинувачений повністю визнав свою провину, тому суд ухвалив рішення розглядати справу за скороченою процедурою
Як повідомляв УНН, Під час засідання старший групи прокурорів у цьому провадженні- Генеральний прокурор Руслан Кравченко оголосив обвинувальний акт.
Експрацівника прокуратури обвинувачено у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 135 та ч. 3 ст. 286-1 КК України.
У провадженні зібрано вичерпну доказову базу: опрацьовано відеозаписи з камер спостереження, отримано свідчення очевидців, проведено вісім судових експертиз, зокрема судово-медичну та автотехнічні.
Наступне судове засідання призначено на 27 листопада.
Нагадаємо
У ніч проти 20 липня у Києві працівник прокуратури наїхав на жінку на пішохідній зоні та втік з місця ДТП. Порушника затримали в результаті й ним виявився головний спеціаліст прокуратури Андрій Молочний.
Жінка від отриманих травм померла. Результат обстеження водія показав 1,77 проміле алкоголю у крові при допустимих 0,2 проміле.
Згодом Шевченківський райсуд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою співробітникові прокуратури Андрію Молочному.
ЗМІ писали, що йдеться саме про сина відомого коміка-зрадника Андрія Молочного, який був резидентом Comedy Club та актора серіалу "Файна Юкрайна".