Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: обвинувачений визнав свою провину, справу розглядатимуть за скороченою процедурою

Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – ЗеленськийVideo
18:35 • 5850 перегляди
Чернишова відправили під варту із заставою у 51,6 млн грн
16:46 • 16159 перегляди
Укренерго запроваджує погодинні відключення світла на всю середу, 19 листопада
Ексклюзив
14:29 • 25705 перегляди
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
14:10 • 36413 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
14:05 • 22158 перегляди
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
18 листопада, 12:54 • 24012 перегляди
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
18 листопада, 11:49 • 25960 перегляди
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
18 листопада, 08:43 • 25632 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
18 листопада, 07:59 • 31739 перегляди
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo18 листопада, 10:02 • 32667 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ18 листопада, 10:16 • 29957 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto18 листопада, 11:51 • 11823 перегляди
У Cloudflare прокоментували глобальний збій, що вплинув на безліч сайтів: що сказали13:52 • 10650 перегляди
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 14:26 • 19854 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 118955 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 109928 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: обвинувачений визнав свою провину, справу розглядатимуть за скороченою процедурою

Київ • УНН

 • 740 перегляди

Голосіївський райсуд Києва розглянув справу колишнього прокурора Андрія Молочного, який насмерть збив жінку. Обвинувачений повністю визнав свою провину, тому справу розглядатимуть за скороченою процедурою.

Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: обвинувачений визнав свою провину, справу розглядатимуть за скороченою процедурою

У Голосіївському райсуді столиці відбулося засідання щодо розгляду справи колишнього співробітника прокуратури Андрія Молочного, який насмерть збив жінку Києві. Обвинувачений повністю визнав свою провину, тому суд ухвалив рішення розглядати справу за скороченою процедурою, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Сьогодні суд допитав обвинуваченого та дослідив характеризуючі матеріали щодо нього. Зазначимо, що обвинувачений повністю визнав свою провину, тому суд ухвалив рішення розглядати справу за скороченою процедурою 

- повідомили в Офісі Генпрокурора.

Як повідомляв УНН, Під час засідання старший групи прокурорів у цьому провадженні- Генеральний прокурор Руслан Кравченко оголосив обвинувальний акт

Експрацівника прокуратури обвинувачено у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 135 та ч. 3 ст. 286-1 КК України.

У провадженні зібрано вичерпну доказову базу: опрацьовано відеозаписи з камер спостереження, отримано свідчення очевидців, проведено вісім судових експертиз, зокрема судово-медичну та автотехнічні.

Наступне судове засідання призначено на 27 листопада.

Нагадаємо 

У ніч проти 20 липня у Києві працівник прокуратури наїхав на жінку на пішохідній зоні та втік з місця ДТП. Порушника затримали в результаті й ним виявився головний спеціаліст прокуратури Андрій Молочний.

Жінка від отриманих травм померла. Результат обстеження водія показав 1,77 проміле алкоголю у крові при допустимих 0,2 проміле.

Згодом Шевченківський райсуд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою співробітникові прокуратури Андрію Молочному. 

ЗМІ писали, що йдеться саме про сина відомого коміка-зрадника Андрія Молочного, який був резидентом Comedy Club та актора серіалу "Файна Юкрайна".

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Дорожньо-транспортна пригода
Серіали
Руслан Кравченко
Київ