Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: судове засідання відклали на клопотання захисту

Сьогодні, 18 листопада, у Голосіївському райсуді столиці відбулося засідання щодо розгляду справи колишнього співробітника прокуратури Андрія Молочного, який насмерть збив жінку Києві. Наступне судове засідання заплановане на 27 листопада, передає кореспондент УНН.

Участь у засіданні взяв Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, який очолює групу прокурорів у справі.

Деталі

У судовому засіданні адвокат обвинуваченого, мабуть, не знайшовши іншої аргументації, досить цинічно зауважив, що хотів би з’ясувати, чому жінка в таку пізню годину сама прямувала додому, якщо вона має дітей.

"Трошки не зрозумілим для сторони захисту, як так трапилося, що в цей момент була сама", - сказав він.

Своєю чергою, Генеральний прокурор Руслан Кравченко зауважив, що громадянам не заборонено о 23:20-23:30 перебувати на вулиці.

Суддя назвав зауваження Генпрокурора слушним і теж зазначив, що комендантської години ще не було.

Попри це захисник спробував морально тиснути на родичів загиблої, але Генпрокурор одразу ж закликав зняти всі морально суперечливі запитання. Він також наголосив, що потерпіла не перебувала у небезпеці до того, поки обвинувачений не здійснив наїзд.

"Вона (опинилась - ред.) у небезпеці, коли обвинувачений здійснив наїзд. До цього часу вона не була в небезпеці, і не потребувала допомоги", - наголосив Генпрокурор.

Додамо

У судовому засіданні були виголошені обставини скоєння злочину.

За словами Генерального прокурора Кравченка, підозрюваний у ніч на 19 липня, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, і керуючи технічно справним автомобілем, здійснив наїзд на жінку на швидкості 91 км/год, що на 40 км перевищує допустиму швидкість.

"Під час руху Молочний проявив неуважність до дорожньої обстановки та її змін. Не вибрав безпечну швидкість керованого ним транспортного засобу, щоб мати змогу постійно контролювати його рух та безпечно керувати ним. Унаслідок чого не впорався з керуванням та здійснив виїзд за межі проїжджої частини з подальшим наїздом на пішохода. У результаті тілесних ушкоджень Харитончук померла 20.07.2025 у Київській міській клінічній лікарні. Таким чином Молочний обвинувачується у порушенні правил безпеки дорожнього руху, а саме керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілої. Після вчинення ДТП Молочний залишив місце події, надалі був затриманий. Достеменно знаючи, що внаслідок ДТП потерпіла отримала тілесні ушкодження та залишилася лежати на тротуарі, маючи можливість викликати карету швидкої-медичної допомоги, звернутися за допомогою до присутніх осіб, та повідомити про ДТП в орган поліції, не вжив заходів для надання першої медичної допомоги, умисно залишив її на місці ДТП", - сказав Кравченко.

Також під час засідання стало відомо, що у позовній заяві родичі жінки просять виплатити 800 тис. гривень моральної компенсації.

"З приводу заявлених позовів. Просили б суд надати можливість у письмовому вигляді викласти свої заперечення до даних позовів, оскільки ми отримали їх сьогодні. Для того, щоб аргументовано викласти свої зауваження, попросив би отримати можливість викласти їх письмово", - сказав адвокат.

Згодом сторона захисту клопотала про перенесення судового розгляду. Суддя клопотання підтримав.

"Суд ухвалив… дійсно це право сторони захисту підготуватися до відповіді на цивільний позов, а тому суд задовольняє ваше клопотання, відкладає розгляд справи", - сказав суддя.

Засідання відбудеться 27 листопада о 17:00.

Нагадаємо

У ніч проти 20 липня у Києві працівник прокуратури наїхав на жінку на пішохідній зоні та втік з місця ДТП. Порушника затримали в результаті й ним виявився головний спеціаліст прокуратури Андрій Молочний.

Жінка від отриманих травм померла. Результат обстеження водія показав 1,77 проміле алкоголю у крові при допустимих 0,2 проміле.

Згодом Шевченківський райсуд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою співробітникові прокуратури Андрію Молочному.

ЗМІ писали, що йдеться саме про сина відомого коміка-зрадника Андрія Молочного, який був резидентом Comedy Club та актора серіалу "Файна Юкрайна".