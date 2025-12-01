Полицейскому, сбившему насмерть двух сестер на Полтавщине, сообщено о подозрении

$42.270.07
48.890.02
ukenru
Эксклюзив
15:35 • 792 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
14:52 • 2662 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
13:38 • 7956 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
12:41 • 12640 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 16414 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 19140 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 33151 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 19043 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 34151 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 37105 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1м/с
88%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Боев на фронте за сутки стало меньше: какая ситуация на направлениях - карта от ГенштабаPhoto1 декабря, 06:15 • 19787 просмотра
В Бердянске взлетели на воздух захватчики с техникой: ГУР показало видеоVideo1 декабря, 07:10 • 14063 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 18228 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы1 декабря, 09:30 • 22991 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит10:58 • 14514 просмотра
публикации
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto16:00 • 114 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto12:30 • 12513 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы1 декабря, 09:30 • 23031 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 33155 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря1 декабря, 06:00 • 34157 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Михаил Федоров
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр
Франция
Флорида
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит10:58 • 14547 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 18262 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 78753 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 55981 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 72277 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дія (сервис)
Золото
Серия Airbus A320

Полицейскому, сбившему насмерть двух сестер на Полтавщине, сообщено о подозрении

Киев • УНН

 • 38 просмотра

На Полтавщине полицейский сбил насмерть двух 17-летних сестер. Водитель с признаками опьянения задержан, начато досудебное расследование.

Полицейскому, сбившему насмерть двух сестер на Полтавщине, сообщено о подозрении

В Карловке Полтавской области полицейский за рулем собственного автомобиля совершил смертельный наезд на двух 17-летних сестер, шедших по обочине дороги. Девушки погибли на месте, а водитель с признаками опьянения был задержан после бегства с места происшествия. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Вечером 30 ноября в г. Карловка работник полиции за рулем собственного автомобиля "Hyundai Tucson" совершил наезд на двух 17-летних сестер, шедших по обочине дороги. От полученных травм оба ребенка скончались на месте происшествия

- говорится в сообщении.

Правоохранитель с места происшествия скрылся, но вскоре вернулся. По предварительным данным, имеет признаки алкогольного опьянения. 

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее гибель нескольких лиц).

Возглавил группу процессуальных руководителей руководитель Полтавской областной прокуратуры Евгений Гладий. Полицейский задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Полиция начала служебное расследование.

В Киеве пьяный водитель Tesla на переходе насмерть сбил 13-летнюю девочку: подозреваемого взяли под стражу01.12.25, 14:53 • 1906 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Полтавская область
Генеральный прокурор Украины
Карловка