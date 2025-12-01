Полицейскому, сбившему насмерть двух сестер на Полтавщине, сообщено о подозрении
Киев • УНН
На Полтавщине полицейский сбил насмерть двух 17-летних сестер. Водитель с признаками опьянения задержан, начато досудебное расследование.
В Карловке Полтавской области полицейский за рулем собственного автомобиля совершил смертельный наезд на двух 17-летних сестер, шедших по обочине дороги. Девушки погибли на месте, а водитель с признаками опьянения был задержан после бегства с места происшествия. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Вечером 30 ноября в г. Карловка работник полиции за рулем собственного автомобиля "Hyundai Tucson" совершил наезд на двух 17-летних сестер, шедших по обочине дороги. От полученных травм оба ребенка скончались на месте происшествия
Правоохранитель с места происшествия скрылся, но вскоре вернулся. По предварительным данным, имеет признаки алкогольного опьянения.
По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее гибель нескольких лиц).
Возглавил группу процессуальных руководителей руководитель Полтавской областной прокуратуры Евгений Гладий. Полицейский задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Полиция начала служебное расследование.
В Киеве пьяный водитель Tesla на переходе насмерть сбил 13-летнюю девочку: подозреваемого взяли под стражу01.12.25, 14:53 • 1906 просмотров