Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
Київ • УНН
Японія вирішила надати Україні додаткову фінансову підтримку на наступний рік, загальна сума якої становитиме близько 6 мільярдів доларів. Президент Зеленський подякував Японії та прем'єр-міністру Санае Такаїчі за це рішення, яке зміцнить оборону України.
Японія ухвалила рішення про додаткову фінансову підтримку України на наступний рік. Загальна сума допомоги становитиме близько 6 мільярдів доларів. Про це 19 грудня повідомив у соцмережі X президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Деталі
У свому дописі президент Володимир Зеленський подякував Японії та прем'єр-міністерці Санае Такаїчі за це рішення.
Я дякую Японії та прем’єр-міністру @takaichi_sanae за рішення надати Україні додаткову фінансову підтримку наступного року. Загальна сума допомоги становить майже 6 мільярдів доларів, що зміцнить нашу оборону проти російської агресії
За його словами, ця підтримка допоможе захисту України від російської агресії та зміцненню міжнародного порядку, заснованого на правилах.
"Ми високо цінуємо, що Японія займає таку провідну позицію не лише в Індо-Тихоокеанському регіоні, а й у всьому світі. Це вагомий внесок у нашу стійкість і, завдяки йому, у міжнародний порядок, заснований на правилах. Міжнародний порядок необхідний для запобігання продовженню спотвореної військової політики Росії будь-де", - резюмував президент України.
