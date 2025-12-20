$42.340.00
49.590.04
ukenru
00:12 • 20 перегляди
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
23:26 • 2054 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
22:10 • 2890 перегляди
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
19 грудня, 15:48 • 14526 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
19 грудня, 15:34 • 27177 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
19 грудня, 14:53 • 24493 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 43844 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
19 грудня, 14:08 • 33549 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
19 грудня, 12:39 • 18602 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
19 грудня, 12:26 • 19116 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1.3м/с
92%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Окупанти "дарують" будинки українців родинам російських ядерників на ЗАЕС 19 грудня, 14:51 • 4638 перегляди
Через ракетні атаки рф можливі затримки доставки посилок на Одещині: які міста у зоні ризикуVideo19 грудня, 15:28 • 4144 перегляди
Масовані атаки рф на Одещину: влада шукає альтернативні маршрути для транспорту півдня України19 грудня, 16:27 • 11587 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 10988 перегляди
Прем’єр Угорщини Орбан у Брюсселі засумнівався, "хто на кого напав" під час війни в Україні19 грудня, 17:27 • 8208 перегляди
Публікації
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 43844 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 30355 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 39538 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 35027 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 60792 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Андрій Гнатов
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Угорщина
Європа
Реклама
УНН Lite
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 11031 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 62255 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 44019 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 42018 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 48194 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Залізний купол
Дипломатка
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Японія вирішила надати Україні додаткову фінансову підтримку на наступний рік, загальна сума якої становитиме близько 6 мільярдів доларів. Президент Зеленський подякував Японії та прем'єр-міністру Санае Такаїчі за це рішення, яке зміцнить оборону України.

Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів

Японія ухвалила рішення про додаткову фінансову підтримку України на наступний рік. Загальна сума допомоги становитиме близько 6 мільярдів доларів. Про це 19 грудня повідомив у соцмережі X президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

У свому дописі президент Володимир Зеленський подякував Японії та прем'єр-міністерці Санае Такаїчі за це рішення.

Я дякую Японії та прем’єр-міністру @takaichi_sanae за рішення надати Україні додаткову фінансову підтримку наступного року. Загальна сума допомоги становить майже 6 мільярдів доларів, що зміцнить нашу оборону проти російської агресії 

- написав Зеленський.

За його словами, ця підтримка допоможе захисту України від російської агресії та зміцненню міжнародного порядку, заснованого на правилах.

"Ми високо цінуємо, що Японія займає таку провідну позицію не лише в Індо-Тихоокеанському регіоні, а й у всьому світі. Це вагомий внесок у нашу стійкість і, завдяки йому, у міжнародний порядок, заснований на правилах. Міжнародний порядок необхідний для запобігання продовженню спотвореної військової політики Росії будь-де", - резюмував президент України.

Японія готова надати Україні всі види допомоги, крім летальної зброї - Офіс Президента25.10.25, 04:06 • 5527 переглядiв

Віта Зеленецька

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Державний бюджет
Війна в Україні
Японія
Володимир Зеленський
Україна