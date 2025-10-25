Японія готова надати Україні всі види допомоги, крім летальної зброї - Офіс Президента
Київ • УНН
Японія готова надавати Україні будь-які види допомоги, крім летальної зброї, про що заявила прем'єр-міністерка Санае Такаїчі. Декілька європейських країн також підтримали надання Україні далекобійної зброї.
Японія готова надавати Україні будь-які види допомоги, крім летальної зброї. Про це після засідання Коаліції охочих, у якому взяла участь прем'єр-міністерка цієї країни Санае Такаїчі, розповів заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква, інформує УНН.
Деталі
За його словами, новопризначена глава японського уряду "мала потужний виступ" і запевнила в подальшій підтримці України.
Безумовно, ми розуміємо, що Японія не може давати нам летальну зброю. Але всі інші види допомоги вона готова надавати
Водночас він підтвердив, що декілька європейських країн-учасниць Коаліції охочих дослухалися до заклику прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера щодо надання Україні далекобійної зброї.
"Не секрет, що певні країни європейського континенту вже заявили про далекобійну зброю. Власне, пан Стармер говорив про свою країну. Говорили ми також про спроможності і інших країн. Тут має бути симбіоз", - зазначив заступник керівника ОП.
Нагадаємо
Україна отримає перші фінансові надходження від Японії у межах використання доходів із заморожених російських активів на початку 2026 року.
