Япония готова оказать Украине все виды помощи, кроме летального оружия - Офис Президента
Киев • УНН
Япония готова оказывать Украине любые виды помощи, кроме летального оружия, о чем заявила премьер-министр Санаэ Такаичи. Несколько европейских стран также поддержали предоставление Украине дальнобойного оружия.
Япония готова оказывать Украине любые виды помощи, кроме летального оружия. Об этом после заседания Коалиции желающих, в котором приняла участие премьер-министр этой страны Санаэ Такаичи, рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква, информирует УНН.
Детали
По его словам, новоназначенная глава японского правительства "имела мощное выступление" и заверила в дальнейшей поддержке Украины.
Безусловно, мы понимаем, что Япония не может давать нам летальное оружие. Но все остальные виды помощи она готова оказывать
В то же время он подтвердил, что несколько европейских стран-участниц Коалиции желающих прислушались к призыву премьер-министра Великобритании Кира Стармера о предоставлении Украине дальнобойного оружия.
"Не секрет, что определенные страны европейского континента уже заявили о дальнобойном оружии. Собственно, господин Стармер говорил о своей стране. Говорили мы также о возможностях и других стран. Здесь должен быть симбиоз", - отметил заместитель руководителя ОП.
Напомним
Украина получит первые финансовые поступления от Японии в рамках использования доходов с замороженных российских активов в начале 2026 года.
Украина синхронизировала санкции с Японией против семи россиян и гражданина Северной Кореи: детали11.10.25, 17:34 • 3984 просмотра