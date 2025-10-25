$41.900.14
Япония готова оказать Украине все виды помощи, кроме летального оружия - Офис Президента

Киев • УНН

 • 892 просмотра

Япония готова оказывать Украине любые виды помощи, кроме летального оружия, о чем заявила премьер-министр Санаэ Такаичи. Несколько европейских стран также поддержали предоставление Украине дальнобойного оружия.

Япония готова оказать Украине все виды помощи, кроме летального оружия - Офис Президента

Япония готова оказывать Украине любые виды помощи, кроме летального оружия. Об этом после заседания Коалиции желающих, в котором приняла участие премьер-министр этой страны Санаэ Такаичи, рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква, информирует УНН.

Детали

По его словам, новоназначенная глава японского правительства "имела мощное выступление" и заверила в дальнейшей поддержке Украины.

Безусловно, мы понимаем, что Япония не может давать нам летальное оружие. Но все остальные виды помощи она готова оказывать

- сказал Жовква.

В то же время он подтвердил, что несколько европейских стран-участниц Коалиции желающих прислушались к призыву премьер-министра Великобритании Кира Стармера о предоставлении Украине дальнобойного оружия.

"Не секрет, что определенные страны европейского континента уже заявили о дальнобойном оружии. Собственно, господин Стармер говорил о своей стране. Говорили мы также о возможностях и других стран. Здесь должен быть симбиоз", - отметил заместитель руководителя ОП.

Напомним

Украина получит первые финансовые поступления от Японии в рамках использования доходов с замороженных российских активов в начале 2026 года.

Украина синхронизировала санкции с Японией против семи россиян и гражданина Северной Кореи: детали11.10.25, 17:34 • 3984 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
«Коалиция желающих»
Кир Стармер
Великобритания
Япония
Украина