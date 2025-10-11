Украина синхронизировала санкции с Японией против семи россиян и гражданина Северной Кореи: детали

$41.510.00
48.210.00
ukenru
14:06 • 6268 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
13:21 • 10147 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
12:56 • 16981 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
12:10 • 12036 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
08:54 • 20595 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08 • 30484 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 41805 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17 • 54854 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10 • 34544 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
10 октября, 14:04 • 28776 просмотра
Продолжаются детальные дискуссии о предоставлении Украине ракет "Томагавк", ответа "нет" нет - МИД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
3.2м/с
79%
750мм
Популярные новости
Биткойн обвалился до $110 за минуты на фоне рыночных опасений11 октября, 05:01 • 3966 просмотра
Атака на Запорожье: погибла женщина, 11 человек ранены11 октября, 05:24 • 6856 просмотра
Трамп остается в «исключительном состоянии здоровья» - СМИ11 октября, 06:35 • 10635 просмотра
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть11 октября, 08:00 • 17526 просмотра
Зеленский проводит разговор с Трампом - ОП12:22 • 10630 просмотра
публикации
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам 14:06 • 6268 просмотра
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть11 октября, 08:00 • 17561 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto10 октября, 15:17 • 54854 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto10 октября, 13:35 • 41348 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo10 октября, 10:53 • 47141 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Константин Ганич
Блогеры
Сергей Ребров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Исландия
Германия
Реклама
УНН Lite
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 29313 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 31494 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 33976 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 99925 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 43293 просмотра
Актуальное
ATACMS
Дія (сервис)
Шахед-136
MIM-104 Patriot
E-6 Mercury

Украина синхронизировала санкции с Японией против семи россиян и гражданина Северной Кореи: детали

Киев • УНН

 • 236 просмотра

Президент Владимир Зеленский указом ввел в действие решение СНБО о синхронизации санкций с Японией. Ограничения касаются 7 россиян, 1 гражданина Северной Кореи и предприятий, причастных к поддержке российской военной машины.

Украина синхронизировала санкции с Японией против семи россиян и гражданина Северной Кореи: детали

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о синхронизации санкций с Японией и подписал соответствующий указ. Санкции касаются лиц и предприятий, причастных к поддержке российской военной машины и обходу санкций. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

Продолжаем нашу санкционную работу и предметно координируемся с партнерами. Ценим, что украинские предложения по санкциям учитываются партнерами, когда они готовят свои пакеты. И обязательно берем санкции наших партнеров для внедрения в украинской юрисдикции. Сегодня мы синхронизировали санкции с Японией – я подписал соответствующий указ. В списке санкций руководители и компании, которые обеспечивают прибылями российскую военную машину, поставляют оружие, критические компоненты, оборудование 

- заявил Зеленский.

По его словам, санкции против россии за эту войну уже стали глобальной формой взаимодействия, которая восстанавливает реальную силу справедливости. И в россии ощущаются последствия санкций мира, и будет еще больше давления за эту войну.

Только с июня этого года мы приняли для нашей юрисдикции уже восемь санкционных пакетов – синхронизировали санкции с США, Канадой, Великобританией, Японией и все пакеты санкций Евросоюза. Всего 281 физическое и 633 юридических лица, и это значимые лица. Работаем и для того, чтобы были новые санкционные шаги, в частности рассчитываем на 19-й пакет санкций Евросоюза 

- добавил Зеленский.

Дополнение

Согласно указу Президента №778/2025, санкции касаются 7 россиян и одного гражданина Северной Кореи.

Среди них генеральный директор "Алросы" Павел Мариничев, компания которого обеспечивает российский бюджет прибылями от добычи алмазов, директор Тульского патронного завода Сергей Лукин, а также представитель северокорейской компании KOMID Рим Ён Хёк, который участвует в поставках оружия в Россию и находится в розыске ФБР.

Кроме того, санкции применены к предприятиям российского ОПК, в частности к "Стауту" и Центру инновационных технологий и инжиниринга, поставляющим электронные компоненты, оборудование и системы связи для российской армии. Также под санкции попала частная военная компания "Конвой", которая создана на временно оккупированной территории Украины и которую финансируют российский олигарх Аркадий Ротенберг и подсанкционный банк ВТБ.

Напомним

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп допустил возможность введения дополнительных санкций против России.

Павел Башинский

Политика
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Дональд Трамп
Европейский Союз
Северная Корея
Канада
Великобритания
Япония
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты