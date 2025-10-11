Украина синхронизировала санкции с Японией против семи россиян и гражданина Северной Кореи: детали

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о синхронизации санкций с Японией и подписал соответствующий указ. Санкции касаются лиц и предприятий, причастных к поддержке российской военной машины и обходу санкций. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

Продолжаем нашу санкционную работу и предметно координируемся с партнерами. Ценим, что украинские предложения по санкциям учитываются партнерами, когда они готовят свои пакеты. И обязательно берем санкции наших партнеров для внедрения в украинской юрисдикции. Сегодня мы синхронизировали санкции с Японией – я подписал соответствующий указ. В списке санкций руководители и компании, которые обеспечивают прибылями российскую военную машину, поставляют оружие, критические компоненты, оборудование - заявил Зеленский.

По его словам, санкции против россии за эту войну уже стали глобальной формой взаимодействия, которая восстанавливает реальную силу справедливости. И в россии ощущаются последствия санкций мира, и будет еще больше давления за эту войну.

Только с июня этого года мы приняли для нашей юрисдикции уже восемь санкционных пакетов – синхронизировали санкции с США, Канадой, Великобританией, Японией и все пакеты санкций Евросоюза. Всего 281 физическое и 633 юридических лица, и это значимые лица. Работаем и для того, чтобы были новые санкционные шаги, в частности рассчитываем на 19-й пакет санкций Евросоюза - добавил Зеленский.

Дополнение

Согласно указу Президента №778/2025, санкции касаются 7 россиян и одного гражданина Северной Кореи.

Среди них генеральный директор "Алросы" Павел Мариничев, компания которого обеспечивает российский бюджет прибылями от добычи алмазов, директор Тульского патронного завода Сергей Лукин, а также представитель северокорейской компании KOMID Рим Ён Хёк, который участвует в поставках оружия в Россию и находится в розыске ФБР.

Кроме того, санкции применены к предприятиям российского ОПК, в частности к "Стауту" и Центру инновационных технологий и инжиниринга, поставляющим электронные компоненты, оборудование и системы связи для российской армии. Также под санкции попала частная военная компания "Конвой", которая создана на временно оккупированной территории Украины и которую финансируют российский олигарх Аркадий Ротенберг и подсанкционный банк ВТБ.

Напомним

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп допустил возможность введения дополнительных санкций против России.