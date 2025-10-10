Трамп допустив введення додаткових санкцій проти росії
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп не виключив можливість запровадження нових санкцій проти РФ. Це сталося під час його спілкування з журналістами разом з президентом Фінляндії.
Президент Сполучених Штатів Амреики Дональд Трамп допустив можливість введення додаткових санкцій проти росії. Про це інформує УНН з посиланням на трансляцію Білого дому.
Деталі
Під час спілкування американського лідера і президента Фінляндії Александра Стубба з журналістами, Дональда Трампа запитали, чи планує він запровадити додаткові санкції проти рф.
У відповідь він коротко сказав: "Можливо".
Нагадаємо
На початку вересня 2025 року Президент США Дональд Трамп заявив про готовність запровадити "другий етап" санкцій проти росії.
Пізніше група американських сенаторів внесла законопроєкт, що розширює санкції проти російської енергетики, націлюючись на "тіньовий флот" нафтових танкерів. Документ також передбачав санкції проти російських проєктів скрапленого природного газу в Арктиці.
