росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 22698 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 21711 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 28044 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 32929 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 54149 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило "найдешевшого аналога" рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 51789 перегляди
"Законопроєкт приховують": що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
9 жовтня, 08:36 • 27326 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
9 жовтня, 08:06 • 22701 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 43515 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Трамп допустив введення додаткових санкцій проти росії

Київ • УНН

 • 732 перегляди

Президент США Дональд Трамп не виключив можливість запровадження нових санкцій проти РФ. Це сталося під час його спілкування з журналістами разом з президентом Фінляндії.

Трамп допустив введення додаткових санкцій проти росії

Президент Сполучених Штатів Амреики Дональд Трамп допустив можливість введення додаткових санкцій проти росії.  Про це інформує УНН з посиланням на трансляцію Білого дому.

Деталі

Під час спілкування американського лідера і президента Фінляндії Александра Стубба з журналістами, Дональда Трампа запитали, чи планує він запровадити додаткові санкції проти рф.

У відповідь він коротко сказав: "Можливо".

Нагадаємо

На початку вересня 2025 року Президент США Дональд Трамп заявив про готовність запровадити "другий етап" санкцій проти росії.

Пізніше група американських сенаторів внесла законопроєкт, що розширює санкції проти російської енергетики, націлюючись на "тіньовий флот" нафтових танкерів. Документ також передбачав санкції проти російських проєктів скрапленого природного газу в Арктиці.

Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів09.10.25, 10:06 • 22701 перегляд

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Александр Стубб
Білий дім
Дональд Трамп
Фінляндія
Сполучені Штати Америки