Сенатори США хочуть запровадити санкції проти "тіньового флоту" рф
Київ • УНН
Група американських сенаторів внесла законопроєкт, що розширює санкції проти російської енергетики, націлюючись на "тіньовий флот" нафтових танкерів. Документ також передбачає санкції проти російських проєктів скрапленого природного газу в Арктиці.
Група сенаторів у США внесла на розгляд законопроєкт, який розширить санкції проти російської енергетики, зокрема, щодо "тіньового флоту". Про це пише видання Reuters, передає УНН.
Деталі
"Група сенаторів США від республіканців та демократів у п’ятницю внесла на розгляд законопроєкт, який розширить санкції проти російської енергетики, зокрема, щодо групи нафтових танкерів, які, за словами законодавців, використовуються для ухилення від чинних енергетичних санкцій США", - пише видання.
Проєкт закону було подано після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що хоче відбити бажання країн купувати російську нафту, яка підживлює економіку росії та допомагає фінансувати її війну проти України.
"Законопроєкт буде спрямований на так званий "тіньовий флот", надаючи перелік показників, які США можуть використовувати для ідентифікації суден, що підтримують російський флот, та встановлюючи сувору санкційну відповідальність для будь-якого судна, яке здійснює перевезення із підсанкційним судном", - додає видання.
Серед іншого, документ також санкціонує російські проекти стосовно скрапленого природного газу в Арктиці та розробку нових російських проектів стосовно скрапленого природного газу.
Нагадаємо
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова дипломатії ЄС Кая Каллас презентували новий пакет санкцій проти рф, що охоплює енергетику, фінансові послуги та торговельні обмеження. Забороняється імпорт російського СПГ, а також запроваджуються санкції проти 118 суден "тіньового флоту" та великих енергетичних компаній.