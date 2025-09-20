Сенаторы США хотят ввести санкции против "теневого флота" РФ

$41.250.05
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
04:00 • 22277 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планеты
19 сентября, 18:48 • 34212 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 39677 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 34412 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 41896 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 54110 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоления
19 сентября, 12:00 • 31720 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 44130 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристы
19 сентября, 08:43 • 40561 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Самарская область под атакой дронов: взрывы раздаются возле нефтеперерабатывающего завода
США сокращают поставки вооружений в Европу - The Atlantic
российская ракета попала в жилую многоэтажку Днепра: есть погибший и раненые - ОВА
Польша поднимала истребители из-за ночной атаки рф на Украину
Кибератака парализовала работу аэропортов Европы: есть задержки и отмена рейсов
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планеты
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоления
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 54127 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристы
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 44145 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 году
Сенаторы США хотят ввести санкции против "теневого флота" РФ

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Группа американских сенаторов внесла законопроект, расширяющий санкции против российской энергетики, нацеливаясь на "теневой флот" нефтяных танкеров. Документ также предусматривает санкции против российских проектов сжиженного природного газа в Арктике.

Сенаторы США хотят ввести санкции против "теневого флота" РФ

Группа сенаторов в США внесла на рассмотрение законопроект, который расширит санкции против российской энергетики, в частности, в отношении "теневого флота". Об этом пишет издание Reuters, передает УНН.

Детали

"Группа сенаторов США от республиканцев и демократов в пятницу внесла на рассмотрение законопроект, который расширит санкции против российской энергетики, в частности, в отношении группы нефтяных танкеров, которые, по словам законодателей, используются для уклонения от действующих энергетических санкций США", - пишет издание.

Проект закона был подан после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что хочет отбить желание стран покупать российскую нефть, которая подпитывает экономику России и помогает финансировать ее войну против Украины.

"Законопроект будет направлен на так называемый "теневой флот", предоставляя перечень показателей, которые США могут использовать для идентификации судов, поддерживающих российский флот, и устанавливая строгую санкционную ответственность для любого судна, которое осуществляет перевозки с подсанкционным судном", - добавляет издание.

Среди прочего, документ также санкционирует российские проекты по сжиженному природному газу в Арктике и разработку новых российских проектов по сжиженному природному газу.

Напомним

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Кая Каллас представили новый пакет санкций против РФ, охватывающий энергетику, финансовые услуги и торговые ограничения. Запрещается импорт российского СПГ, а также вводятся санкции против 118 судов "теневого флота" и крупных энергетических компаний.

Павел Башинский

