Сенаторы США хотят ввести санкции против "теневого флота" РФ
Киев • УНН
Группа американских сенаторов внесла законопроект, расширяющий санкции против российской энергетики, нацеливаясь на "теневой флот" нефтяных танкеров. Документ также предусматривает санкции против российских проектов сжиженного природного газа в Арктике.
Группа сенаторов в США внесла на рассмотрение законопроект, который расширит санкции против российской энергетики, в частности, в отношении "теневого флота". Об этом пишет издание Reuters, передает УНН.
Детали
"Группа сенаторов США от республиканцев и демократов в пятницу внесла на рассмотрение законопроект, который расширит санкции против российской энергетики, в частности, в отношении группы нефтяных танкеров, которые, по словам законодателей, используются для уклонения от действующих энергетических санкций США", - пишет издание.
Проект закона был подан после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что хочет отбить желание стран покупать российскую нефть, которая подпитывает экономику России и помогает финансировать ее войну против Украины.
"Законопроект будет направлен на так называемый "теневой флот", предоставляя перечень показателей, которые США могут использовать для идентификации судов, поддерживающих российский флот, и устанавливая строгую санкционную ответственность для любого судна, которое осуществляет перевозки с подсанкционным судном", - добавляет издание.
Среди прочего, документ также санкционирует российские проекты по сжиженному природному газу в Арктике и разработку новых российских проектов по сжиженному природному газу.
Напомним
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Кая Каллас представили новый пакет санкций против РФ, охватывающий энергетику, финансовые услуги и торговые ограничения. Запрещается импорт российского СПГ, а также вводятся санкции против 118 судов "теневого флота" и крупных энергетических компаний.