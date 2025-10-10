Трамп допустил введение дополнительных санкций против России

$41.400.09
48.140.04
ukenru
00:08 • 6512 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 21910 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 27620 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 32593 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 53738 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 51498 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 27281 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 22677 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 43282 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 17665 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.9м/с
94%
745мм
Популярные новости
В рф авто каршеринга врезалось в толпу людей на остановке, а затем въехало в киоск9 октября, 18:22 • 3746 просмотра
В Киеве из-за массированной атаки БПЛА могут быть перебои со светом и водоснабжением - Кличко21:29 • 5572 просмотра
В КГВА прокомментировали ситуацию относительно возможных перебоев со светом и водой в столице22:12 • 4630 просмотра
Из-за атаки РФ в Киеве горит многоэтажка: есть пострадавшие, людей эвакуируют23:27 • 22360 просмотра
Атака РФ на Киев: восемь пострадавших, есть перебои со светом00:22 • 4828 просмотра
публикации
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 39901 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек9 октября, 09:40 • 53745 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 51502 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 43286 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 74935 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Александр Стабб
Пэм Бонди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Сектор Газа
Египет
Реклама
УНН Lite
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 39901 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 20052 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 34578 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 51265 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 64956 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Х-47М2 "Кинжал"
9К720 Искандер
Хранитель
E-6 Mercury

Трамп допустил введение дополнительных санкций против России

Киев • УНН

 • 594 просмотра

Президент США Дональд Трамп не исключил возможность введения новых санкций против РФ. Это произошло во время его общения с журналистами вместе с президентом Финляндии.

Трамп допустил введение дополнительных санкций против России

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп допустил возможность введения дополнительных санкций против России. Об этом информирует УНН со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Детали

Во время общения американского лидера и президента Финляндии Александра Стубба с журналистами, Дональда Трампа спросили, планирует ли он ввести дополнительные санкции против РФ.

В ответ он коротко сказал: "Возможно".

Напомним

В начале сентября 2025 года Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести "второй этап" санкций против России.

Позже группа американских сенаторов внесла законопроект, расширяющий санкции против российской энергетики, нацеливаясь на "теневой флот" нефтяных танкеров. Документ также предусматривал санкции против российских проектов сжиженного природного газа в Арктике.

Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров09.10.25, 10:06 • 22677 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Александр Стабб
Белый дом
Дональд Трамп
Финляндия
Соединённые Штаты