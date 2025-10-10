Трамп допустил введение дополнительных санкций против России
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп не исключил возможность введения новых санкций против РФ. Это произошло во время его общения с журналистами вместе с президентом Финляндии.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп допустил возможность введения дополнительных санкций против России. Об этом информирует УНН со ссылкой на трансляцию Белого дома.
Детали
Во время общения американского лидера и президента Финляндии Александра Стубба с журналистами, Дональда Трампа спросили, планирует ли он ввести дополнительные санкции против РФ.
В ответ он коротко сказал: "Возможно".
Напомним
В начале сентября 2025 года Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести "второй этап" санкций против России.
Позже группа американских сенаторов внесла законопроект, расширяющий санкции против российской энергетики, нацеливаясь на "теневой флот" нефтяных танкеров. Документ также предусматривал санкции против российских проектов сжиженного природного газа в Арктике.
