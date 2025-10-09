$41.400.09
Эксклюзив
09:10
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
08:36
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
08:06
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
07:35
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
07:20
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
05:56
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
8 октября, 19:17
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
8 октября, 18:01
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
8 октября, 17:48
Зеленский согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров

Киев • УНН

 8088 просмотра

Украинская делегация во главе с Премьер-министром Юлией Свириденко посетит США на следующей неделе. Будут обсуждаться ПВО, энергетика, санкции, переговорный трек и замороженные активы.

Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров

В США на следующей неделе отправится украинская делегация во главе с Премьер-министром Юлией Свириденко, вместе с представителями Офиса Президента, среди тем для обсуждения - переговорный трек, ПВО, санкции, энергетика, замороженные активы. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, пишет УНН.

Сотрудничество с США продолжается. Команда во главе с Премьер-министром Юлией Свириденко, вместе с главой Офиса Андреем Ермаком и моим уполномоченным по санкционной политике Владиславом Власюком будет в начале следующей недели в США. Темы: ПВО, энергетика, санкционные шаги, переговорный трек. Вопрос замороженных активов из США также будет обсуждаться

- сообщил Зеленский в соцсетях.

По словам Президента, также идет подготовка по продолжению работы коалиции желающих. "Мы будем готовить на октябрь – ноябрь соответствующие наши действия, встречи и результаты", - указал он.

Я думаю, что Президент Трамп хочет, чтобы мы были за столом переговоров, и мы поддерживали этот трек. Я думаю, он очень хочет, чтобы было прекращение огня и прекращение войны. Я считаю, что это была его цель с самого начала. Мы благодарны за это. Я думаю, что наша встреча плюс реальные факты дают ему более широкое понимание, что россияне "продают" ему не то, что способны сделать. Очень важно, что на сегодняшний день на разных уровнях после нашей встречи происходит диалог. И все, кстати, говорят, что, несмотря на температуру на улице, у нас теплые отношения на разных уровнях

- отметил Зеленский.

Юлия Шрамко

