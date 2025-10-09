Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров

В США на следующей неделе отправится украинская делегация во главе с Премьер-министром Юлией Свириденко, вместе с представителями Офиса Президента, среди тем для обсуждения - переговорный трек, ПВО, санкции, энергетика, замороженные активы. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, пишет УНН.

По словам Президента, также идет подготовка по продолжению работы коалиции желающих. "Мы будем готовить на октябрь – ноябрь соответствующие наши действия, встречи и результаты", - указал он.

Я думаю, что Президент Трамп хочет, чтобы мы были за столом переговоров, и мы поддерживали этот трек. Я думаю, он очень хочет, чтобы было прекращение огня и прекращение войны. Я считаю, что это была его цель с самого начала. Мы благодарны за это. Я думаю, что наша встреча плюс реальные факты дают ему более широкое понимание, что россияне "продают" ему не то, что способны сделать. Очень важно, что на сегодняшний день на разных уровнях после нашей встречи происходит диалог. И все, кстати, говорят, что, несмотря на температуру на улице, у нас теплые отношения на разных уровнях