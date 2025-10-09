$41.400.09
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
09:10 • 5998 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
08:36 • 7268 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
08:06 • 9964 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
07:35 • 16921 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
07:20 • 13121 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
05:56 • 14072 перегляди
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світломPhotoVideo
9 жовтня, 01:15 • 16240 перегляди
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
8 жовтня, 19:17 • 26209 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
8 жовтня, 18:01 • 48336 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів

Київ • УНН

 • 10001 перегляди

Українська делегація на чолі з Прем'єр-міністром Юлією Свириденко відвідає США наступного тижня. Обговорюватимуться ППО, енергетика, санкції, переговорний трек та заморожені активи.

Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів

До США наступного тижня відправиться українська делегація на чолі з Прем'єр-міністром Юлією Свириденко, разом з представниками Офісу Президента, серед тем для обговорення - переговорний трек, ППО, санкції, енергетика, заморожені активи. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, пише УНН.

Співробітництво зі США триває. Команда на чолі з Прем’єр-міністром Юлією Свириденко, разом із головою Офісу Андрієм Єрмаком і моїм уповноваженим із санкційної політики Владиславом Власюком буде на початку наступного тижня у США. Теми: ППО, енергетика, санкційні кроки, переговорний трек. Питання заморожених активів зі США також буде обговорюватися

- повідомив Зеленський у соцмережах.

Зі слів Президента, також іде підготовка щодо продовження роботи коаліції охочих. "Ми будемо готувати на жовтень – листопад відповідні наші дії, зустрічі й результати", - вказав він.

Я думаю, що Президент Трамп хоче, щоб ми були за столом перемовин і ми підтримували цей трек. Я думаю, він дуже хоче, щоб було припинення вогню та припинення війни. Я вважаю, що це була його мета із самого початку. Ми вдячні за це. Я думаю, що наша зустріч плюс реальні факти дають йому ширше розуміння, що росіяни "продають" йому не те, що спроможні зробити. Дуже важливо, що на сьогодні на різних рівнях після нашої зустрічі відбувається діалог. І всі, до речі, говорять, що, незважаючи на температуру на вулиці, в нас теплі відносини на різних рівнях

- зазначив Зеленський.

Можливо, будемо мати щось більше: Зеленський натякнув на розширення можливостей ударів по рф після зустрічі з Трампом02.10.25, 18:27 • 5555 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
"Коаліція охочих"
Електроенергія
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки