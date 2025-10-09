Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів

До США наступного тижня відправиться українська делегація на чолі з Прем'єр-міністром Юлією Свириденко, разом з представниками Офісу Президента, серед тем для обговорення - переговорний трек, ППО, санкції, енергетика, заморожені активи. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, пише УНН.

Зі слів Президента, також іде підготовка щодо продовження роботи коаліції охочих. "Ми будемо готувати на жовтень – листопад відповідні наші дії, зустрічі й результати", - вказав він.

Я думаю, що Президент Трамп хоче, щоб ми були за столом перемовин і ми підтримували цей трек. Я думаю, він дуже хоче, щоб було припинення вогню та припинення війни. Я вважаю, що це була його мета із самого початку. Ми вдячні за це. Я думаю, що наша зустріч плюс реальні факти дають йому ширше розуміння, що росіяни "продають" йому не те, що спроможні зробити. Дуже важливо, що на сьогодні на різних рівнях після нашої зустрічі відбувається діалог. І всі, до речі, говорять, що, незважаючи на температуру на вулиці, в нас теплі відносини на різних рівнях