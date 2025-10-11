$41.510.00
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
14:06 • 11250 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
13:21 • 13163 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
12:56 • 18956 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
12:10 • 13743 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ "Башнафта", який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 22072 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 31059 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 42108 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 56028 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 34687 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
Україна синхронізувала санкції з Японією проти семи росіян та громадянина Північної Кореї: деталі

Київ • УНН

 • 1116 перегляди

Президент Володимир Зеленський указом увів у дію рішення РНБО про синхронізацію санкцій з Японією. Обмеження стосуються 7 росіян, 1 громадянина Північної Кореї та підприємств, причетних до підтримки російської воєнної машини.

Україна синхронізувала санкції з Японією проти семи росіян та громадянина Північної Кореї: деталі

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо синхронізації санкцій з Японією та підписав відповідний указ. Санкції стосуються осіб і підприємств, які причетні до підтримки російської воєнної машини й обходу санкцій. Про це Зеленський повідомив у Telegram, передає УНН.

Продовжуємо нашу санкційну роботу й предметно координуємося з партнерами. Цінуємо, що українські пропозиції щодо санкцій враховуються партнерами, коли вони готують свої пакети. І обовʼязково беремо санкції наших партнерів для впровадження в українській юрисдикції. Сьогодні ми синхронізували санкції з Японією – я підписав відповідний указ. У списку санкцій керівники й компанії, які забезпечують прибутками російську воєнну машину, постачають зброю, критичні компоненти, обладнання 

- заявив Зеленський.

За його словами, санкції проти росії за цю війну вже стали глобальною формою взаємодії, яка відновлює реальну силу справедливості. І в росії відчуваються наслідки санкцій світу, і буде ще більше тиску за цю війну.

Тільки від червня цього року ми ухвалили для нашої юрисдикції вже вісім санкційних пакетів – синхронізували санкції із США, Канадою, Великою Британією, Японією та всі пакети санкцій Євросоюзу. Загалом 281 фізична і 633 юридичні особи, і це значимі особи. Працюємо й для того, щоб були нові санкційні кроки, зокрема розраховуємо на 19-й пакет санкцій Євросоюзу 

- додав Зеленський.

Доповнення

Відповідно до указу Президента №778/2025, санкції стосуються 7 росіян та одного громадянина Північної Кореї.

Серед них генеральний директор "Алроси" Павло Маріничев, компанія якого забезпечує російський бюджет прибутками від видобутку алмазів, директор Тульського патронного заводу Сергій Лукін, а також представник північнокорейської компанії KOMID Рім Йон Хьок, який бере участь у постачанні зброї до росії, та перебуває у розшуку ФБР.

Крім того, санкції застосовані до підприємств російського ОПК, зокрема до "Стауту" й Центру інноваційних технологій та інжинірингу, що постачають електронні компоненти, обладнання й системи зв’язку для російської армії. Також під санкції потрапила приватна військова компанія "Конвой", яка створена на тимчасово окупованій території України та яку фінансують російський олігарх Аркадій Ротенберг і підсанкційний банк ВТБ.

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Амреики Дональд Трамп допустив можливість введення додаткових санкцій проти росії.

Павло Башинський

