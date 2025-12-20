$42.340.00
00:12
Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов
23:26
"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск
22:10
В США завершилась встреча Украины с американскими и европейскими партнерами - Умеров
19 декабря, 15:48
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
19 декабря, 15:34
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
19 декабря, 14:53
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
19 декабря, 14:21
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
19 декабря, 14:08
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
19 декабря, 12:39
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
19 декабря, 12:26
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
Популярные новости
Оккупанты «дарят» дома украинцев семьям российских ядерщиков на ЗАЭС 19 декабря, 14:51
Из-за ракетных атак рф возможны задержки доставки посылок в Одесской области: какие города в зоне риска 19 декабря, 15:28
Массированные атаки рф на Одесскую область: власти ищут альтернативные маршруты для транспорта юга Украины 19 декабря, 16:27
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздников 19 декабря, 17:00
Премьер Венгрии Орбан в Брюсселе усомнился, "кто на кого напал" во время войны в Украине 19 декабря, 17:27
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения 19 декабря, 14:21
19 декабря, 14:21
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес 19 декабря, 11:39
19 декабря, 11:39
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4 19 декабря, 11:05
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м 19 декабря, 09:00
19 декабря, 09:00
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей 18 декабря, 15:30
18 декабря, 15:30
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Гнатов
Фридрих Мерц
Рустем Умеров
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Польша
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздников 19 декабря, 17:00
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы 18 декабря, 11:44
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании Трамп 17 декабря, 19:12
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена Спилберга 17 декабря, 16:22
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн 17 декабря, 12:18
Техника
Социальная сеть
Отопление
Железный купол
Дипломатка

Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов

Киев • УНН

 436 просмотра

Япония решила предоставить Украине дополнительную финансовую поддержку на следующий год, общая сумма которой составит около 6 миллиардов долларов. Президент Зеленский поблагодарил Японию и премьер-министра Санаэ Такаичи за это решение, которое укрепит оборону Украины.

Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов

Япония приняла решение о дополнительной финансовой поддержке Украины на следующий год. Общая сумма помощи составит около 6 миллиардов долларов. Об этом 19 декабря сообщил в соцсети X президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

В своем сообщении президент Владимир Зеленский поблагодарил Японию и премьер-министра Санаэ Такаичи за это решение.

Я благодарю Японию и премьер-министра @takaichi_sanae за решение предоставить Украине дополнительную финансовую поддержку в следующем году. Общая сумма помощи составляет почти 6 миллиардов долларов, что укрепит нашу оборону против российской агрессии 

- написал Зеленский.

По его словам, эта поддержка поможет защите Украины от российской агрессии и укреплению международного порядка, основанного на правилах.

"Мы высоко ценим, что Япония занимает такую ведущую позицию не только в Индо-Тихоокеанском регионе, но и во всем мире. Это весомый вклад в нашу устойчивость и, благодаря ему, в международный порядок, основанный на правилах. Международный порядок необходим для предотвращения продолжения искаженной военной политики России где бы то ни было", - резюмировал президент Украины.

Япония готова оказать Украине все виды помощи, кроме летального оружия - Офис Президента 25.10.25, 04:06

Вита Зеленецкая

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Государственный бюджет
Война в Украине
Япония
Владимир Зеленский
Украина