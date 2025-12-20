Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов
Киев • УНН
Япония решила предоставить Украине дополнительную финансовую поддержку на следующий год, общая сумма которой составит около 6 миллиардов долларов. Президент Зеленский поблагодарил Японию и премьер-министра Санаэ Такаичи за это решение, которое укрепит оборону Украины.
Япония приняла решение о дополнительной финансовой поддержке Украины на следующий год. Общая сумма помощи составит около 6 миллиардов долларов. Об этом 19 декабря сообщил в соцсети X президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
В своем сообщении президент Владимир Зеленский поблагодарил Японию и премьер-министра Санаэ Такаичи за это решение.
Я благодарю Японию и премьер-министра @takaichi_sanae за решение предоставить Украине дополнительную финансовую поддержку в следующем году. Общая сумма помощи составляет почти 6 миллиардов долларов, что укрепит нашу оборону против российской агрессии
По его словам, эта поддержка поможет защите Украины от российской агрессии и укреплению международного порядка, основанного на правилах.
"Мы высоко ценим, что Япония занимает такую ведущую позицию не только в Индо-Тихоокеанском регионе, но и во всем мире. Это весомый вклад в нашу устойчивость и, благодаря ему, в международный порядок, основанный на правилах. Международный порядок необходим для предотвращения продолжения искаженной военной политики России где бы то ни было", - резюмировал президент Украины.
