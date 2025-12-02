$42.340.08
12:35
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
11:54
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:33
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
10:36
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
10:08
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:54
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
Эксклюзив
11:33
Макрон совершит четвертый визит в Китай на фоне поиска Европой баланса между соперничеством и зависимостью - Reuters
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
Эксклюзив
2 декабря, 06:00
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto
Сбил насмерть двух 17-летних сестер в Полтавской области: правоохранителя отправили под стражу

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Шевченковский райсуд Полтавы избрал меру пресечения правоохранителю, который 30 ноября насмерть сбил двух 17-летних сестер в Карловке. Он подозревается в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем гибель нескольких человек.

Сбил насмерть двух 17-летних сестер в Полтавской области: правоохранителя отправили под стражу

Правоохранителя, который 30 ноября в Полтавской области сбил насмерть двух 17-летних сестер, суд отправил под стражу, передает УНН со ссылкой на ГБР.

Шевченковский районный суд Полтавы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей правоохранителю, который 30 ноября в г. Карловка Полтавской области насмерть сбил двух 17-летних сестер

- говорится в сообщении.

Детали

После ДТП сотрудники ГБР задержали фигуранта и сообщили о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, что повлекло гибель нескольких лиц (ч. 4 ст. 286-1 УК Украины).

По данным следствия, управляя собственным автомобилем, правоохранитель наехал на девушек, которые шли по обочине дороги. В результате наезда сестры погибли. После аварии водитель сначала скрылся с места ДТП, но впоследствии вернулся. По предварительной информации, он был пьян.

Расследование продолжается, добавили в ГБР.

Полицейскому, сбившему насмерть двух сестер на Полтавщине, сообщено о подозрении01.12.25, 17:58 • 8592 просмотра

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Полтавская область
Карловка