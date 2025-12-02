Сбил насмерть двух 17-летних сестер в Полтавской области: правоохранителя отправили под стражу
Киев • УНН
Шевченковский райсуд Полтавы избрал меру пресечения правоохранителю, который 30 ноября насмерть сбил двух 17-летних сестер в Карловке. Он подозревается в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем гибель нескольких человек.
Правоохранителя, который 30 ноября в Полтавской области сбил насмерть двух 17-летних сестер, суд отправил под стражу, передает УНН со ссылкой на ГБР.
Шевченковский районный суд Полтавы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей правоохранителю, который 30 ноября в г. Карловка Полтавской области насмерть сбил двух 17-летних сестер
Детали
После ДТП сотрудники ГБР задержали фигуранта и сообщили о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, что повлекло гибель нескольких лиц (ч. 4 ст. 286-1 УК Украины).
По данным следствия, управляя собственным автомобилем, правоохранитель наехал на девушек, которые шли по обочине дороги. В результате наезда сестры погибли. После аварии водитель сначала скрылся с места ДТП, но впоследствии вернулся. По предварительной информации, он был пьян.
Расследование продолжается, добавили в ГБР.
Полицейскому, сбившему насмерть двух сестер на Полтавщине, сообщено о подозрении01.12.25, 17:58 • 8592 просмотра