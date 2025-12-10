На Чернігівщині поліцейський автомобіль збив двох пішоходів, загинула дитина

Нацполіція розпочала службове розслідування за фактом смертельної ДТП у місті Прилуки Чернігівської області, в якій загинула дитина. Поліцейських усунули від виконання службових обов’язків. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Чернігівській області, пише УНН.

У Нацполіції розпочато службове розслідування за фактом смертельної ДТП у Прилуках: поліцейських відсторонено від виконання службових обов’язків - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією поліції, наряд групи реагування патрульної поліції, рухаючись на виклик на службовому автомобілі Mitsubishi Outlander з увімкненими проблисковими маячками, на регульованому пішохідному переході здійснив наїзд на двох пішоходів. Унаслідок ДТП жінка зазнала травм, а дитина загинула.

Зазначається, що керівництво Нацполіції негайно ініціювало проведення службового розслідування. Поліцейських наразі усунули від виконання службових обов’язків.

Збив на смерть двох 17-річних сестер на Полтавщині: правоохоронця відправили під варту