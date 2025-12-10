$42.180.11
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
"Ви отримаєте дірку від бублика": Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
На Чернігівщині поліцейський автомобіль збив двох пішоходів, загинула дитина

Київ • УНН

 • 94 перегляди

На Чернігівщині поліцейський автомобіль Mitsubishi Outlander збив двох пішоходів, внаслідок чого дитина загинула, а жінка отримала травми. Нацполіція розпочала службове розслідування, поліцейських усунули від виконання обов'язків.

На Чернігівщині поліцейський автомобіль збив двох пішоходів, загинула дитина

Нацполіція розпочала службове розслідування за фактом смертельної ДТП у місті Прилуки Чернігівської області, в якій загинула дитина. Поліцейських усунули від виконання службових обов’язків. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Чернігівській області, пише УНН.

У Нацполіції розпочато службове розслідування за фактом смертельної ДТП у Прилуках: поліцейських відсторонено від виконання службових обов’язків

- йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією поліції, наряд групи реагування патрульної поліції, рухаючись на виклик на службовому автомобілі Mitsubishi Outlander з увімкненими проблисковими маячками, на регульованому пішохідному переході здійснив наїзд на двох пішоходів. Унаслідок ДТП жінка зазнала травм, а дитина загинула.

Зазначається, що керівництво Нацполіції негайно ініціювало проведення службового розслідування. Поліцейських наразі усунули від виконання службових обов’язків.

Збив на смерть двох 17-річних сестер на Полтавщині: правоохоронця відправили під варту02.12.25, 15:30 • 3122 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Дорожньо-транспортна пригода
Прилуки
Національна поліція України
Чернігівська область