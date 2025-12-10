В Черниговской области полицейский автомобиль сбил двух пешеходов, погиб ребенок
В Черниговской области полицейский автомобиль Mitsubishi Outlander сбил двух пешеходов, в результате чего ребенок погиб, а женщина получила травмы. Нацполиция начала служебное расследование, полицейских отстранили от исполнения обязанностей.
Нацполиция начала служебное расследование по факту смертельного ДТП в городе Прилуки Черниговской области, в котором погиб ребенок. Полицейских отстранили от исполнения служебных обязанностей. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Черниговской области, пишет УНН.
По предварительной информации полиции, наряд группы реагирования патрульной полиции, двигаясь на вызов на служебном автомобиле Mitsubishi Outlander с включенными проблесковыми маячками, на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двух пешеходов. В результате ДТП женщина получила травмы, а ребенок погиб.
Отмечается, что руководство Нацполиции немедленно инициировало проведение служебного расследования. Полицейских сейчас отстранили от исполнения служебных обязанностей.
