В Черниговской области полицейский автомобиль сбил двух пешеходов, погиб ребенок

11:35 • 2200 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
11:00 • 5278 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
09:54 • 13811 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
08:28 • 13963 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28 • 25844 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 40637 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
9 декабря, 18:20 • 40290 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04 • 31394 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
9 декабря, 15:34 • 65034 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:14 • 42896 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 27012 просмотра
Детали мирного соглашения для Украины становятся более четкими - WP07:35 • 16781 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo07:53 • 14555 просмотра
В Киеве после сообщений о смерти сына Каденюка полиция подтвердила: обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениямиPhoto08:37 • 4588 просмотра
Самая дерзкая операция современной войны: WSJ опубликовало новые детали операции "Паутина" СБУPhoto09:17 • 9268 просмотра
публикации
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
09:54 • 13804 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 27070 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34 • 65026 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 49868 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев9 декабря, 07:23 • 67552 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo12:19 • 110 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10:30 • 2832 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo07:53 • 14601 просмотра
Девять елок и игрушки из Диснейленда на 70 тыс. грн: украинская блогерша рассказала, как будет украшать дом к праздникам9 декабря, 16:25 • 18558 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36 • 36288 просмотра
В Черниговской области полицейский автомобиль сбил двух пешеходов, погиб ребенок

Киев • УНН

 • 18 просмотра

В Черниговской области полицейский автомобиль Mitsubishi Outlander сбил двух пешеходов, в результате чего ребенок погиб, а женщина получила травмы. Нацполиция начала служебное расследование, полицейских отстранили от исполнения обязанностей.

В Черниговской области полицейский автомобиль сбил двух пешеходов, погиб ребенок

Нацполиция начала служебное расследование по факту смертельного ДТП в городе Прилуки Черниговской области, в котором погиб ребенок. Полицейских отстранили от исполнения служебных обязанностей. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Черниговской области, пишет УНН.

В Нацполиции начато служебное расследование по факту смертельного ДТП в Прилуках: полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей

- говорится в сообщении.

По предварительной информации полиции, наряд группы реагирования патрульной полиции, двигаясь на вызов на служебном автомобиле Mitsubishi Outlander с включенными проблесковыми маячками, на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двух пешеходов. В результате ДТП женщина получила травмы, а ребенок погиб.

Отмечается, что руководство Нацполиции немедленно инициировало проведение служебного расследования. Полицейских сейчас отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Сбил насмерть двух 17-летних сестер в Полтавской области: правоохранителя отправили под стражу02.12.25, 15:30 • 3122 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Прилуки
Национальная полиция Украины
Черниговская область