Эксклюзив
07:00 • 6236 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
11 декабря, 17:00
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Графики отключений электроэнергии
Эксклюзив
11 декабря, 13:44
Эксклюзив
Смертельное ДТП на Черниговщине: прокуратура обжалует меру пресечения полицейской

Киев • УНН

 • 2368 просмотра

Черниговская областная прокуратура обжалует решение суда о залоге полицейской, которая управляла служебным авто во время смертельного ДТП. Прокуроры настаивают на аресте без права внесения залога.

Смертельное ДТП на Черниговщине: прокуратура обжалует меру пресечения полицейской

Черниговская областная прокуратура будет оспаривать решение суда, который избрал полицейской, причастной к смертельному ДТП в Прилуках, меру пресечения с правом внесения залога в 242 тыс. грн. Прокуроры настаивают на аресте без права внесения залога и готовят апелляционную жалобу. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Черниговская областная прокуратура будет оспаривать постановление суда о применении меры пресечения полицейской, которая управляла служебным автомобилем во время ДТП, в результате которого погибла 6-летняя девочка

- говорится в сообщении.

Руководитель областной прокуратуры обращался в Деснянский районный суд города Чернигова с ходатайством о взятии сотрудницы полиции под стражу без права внесения залога.

Вместо этого суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 тыс. грн.

При данных обстоятельствах прокурор не согласен с указанным решением суда и будет оспаривать его в апелляционном порядке. Сейчас готовится апелляционная жалоба.

Дело находится на личном контроле руководителя Черниговской областной прокуратуры, который является старшим группы прокуроров в уголовном производстве.

Дополнение

10 декабря около 11:44 в городе Прилуки Черниговской области наряд отдела реагирования патрульной полиции Прилуцкого РВП, направляясь на вызов по ДТП, совершил наезд на 36-летнюю женщину с дочерью, которые пересекали проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу по ул. Вячеслава Черновола.

От полученных травм малолетний ребенок погиб на месте происшествия. Мать с телесными повреждениями доставили в больницу.

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Прилуки
Генеральный прокурор Украины
Черниговская область
Чернигов