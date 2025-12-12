Смертельное ДТП на Черниговщине: прокуратура обжалует меру пресечения полицейской

Черниговская областная прокуратура будет оспаривать решение суда, который избрал полицейской, причастной к смертельному ДТП в Прилуках, меру пресечения с правом внесения залога в 242 тыс. грн. Прокуроры настаивают на аресте без права внесения залога и готовят апелляционную жалобу. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Черниговская областная прокуратура будет оспаривать постановление суда о применении меры пресечения полицейской, которая управляла служебным автомобилем во время ДТП, в результате которого погибла 6-летняя девочка - говорится в сообщении.

Руководитель областной прокуратуры обращался в Деснянский районный суд города Чернигова с ходатайством о взятии сотрудницы полиции под стражу без права внесения залога.

Вместо этого суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 тыс. грн.

При данных обстоятельствах прокурор не согласен с указанным решением суда и будет оспаривать его в апелляционном порядке. Сейчас готовится апелляционная жалоба.

Дело находится на личном контроле руководителя Черниговской областной прокуратуры, который является старшим группы прокуроров в уголовном производстве.

Дополнение

10 декабря около 11:44 в городе Прилуки Черниговской области наряд отдела реагирования патрульной полиции Прилуцкого РВП, направляясь на вызов по ДТП, совершил наезд на 36-летнюю женщину с дочерью, которые пересекали проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу по ул. Вячеслава Черновола.

От полученных травм малолетний ребенок погиб на месте происшествия. Мать с телесными повреждениями доставили в больницу.

Сбил насмерть двух 17-летних сестер в Полтавской области: правоохранителя отправили под стражу