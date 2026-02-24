$43.300.02
51.010.09
ukenru
18:45 • 1010 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
18:34 • 1902 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
18:23 • 2540 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
17:32 • 4242 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
16:08 • 8366 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
15:23 • 11584 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
14:55 • 12604 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
14:05 • 12472 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 21051 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 13246 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1м/с
86%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Федоров озвучил "план войны" и назвал три цели МинобороныVideo24 февраля, 09:17 • 18108 просмотра
МИД обнародовал заявление к годовщине полномасштабного вторжения рф в Украину24 февраля, 09:24 • 6026 просмотра
Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против рф - до 300 новых ограничений24 февраля, 09:44 • 23410 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 15013 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto14:59 • 8642 просмотра
публикации
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 21051 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 32369 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 50811 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 69534 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 72428 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Беларусь
Латвия
Реклама
УНН Lite
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo16:37 • 3866 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto14:59 • 8682 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 15030 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 26901 просмотра
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo23 февраля, 20:42 • 24607 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Отопление
Х-47М2 "Кинжал"
«Калибр» (семейство ракет)

Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль

Киев • УНН

 • 998 просмотра

Во Львовской области прокурор сбил ребенка, который погиб, еще один ребенок госпитализирован. Генпрокурор Руслан Кравченко взял дело под личный контроль.

Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль

Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб ребенок, еще один госпитализирован. За рулем транспортного средства находился прокурор, его задержали. Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что берет это дело под личный контроль, передает УНН.

Несколько часов назад произошла страшная трагедия, о которой должен сообщить лично. Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб ребенок, еще один госпитализирован. За рулем транспортного средства находился прокурор одной из окружных прокуратур Львовской области. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины

- сообщил Кравченко.

По его словам, ДТП произошло в темное время суток, водитель возвращался домой с работы. Он прошел освидетельствование, признаков алкогольного опьянения не обнаружено. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

Смертельное ДТП на Черниговщине: прокуратура обжалует меру пресечения полицейской12.12.25, 10:23 • 5741 просмотр

Офис Генерального прокурора и я лично выражаем искренние соболезнования семье. Никакие слова не способны уменьшить боль родителей, потерявших дочь. Особенно больно осознавать, что отец ребенка сегодня защищает Украину на фронте

- добавил Кравченко.

Генпрокурор заверил, что будет обеспечено полное, беспристрастное и максимально объективное расследование. Его осуществляют следователи Государственного бюро расследований.

Я беру это производство под личный контроль. Обязаны обеспечить справедливость. Еще раз выражаю глубокие соболезнования семье погибшего ребенка

- резюмировал Кравченко.

Зона внимания и личной ответственности - все дети Украины: Генпрокурор Кравченко назначил нового заместителя11.12.25, 15:29 • 5752 просмотра

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Война в Украине
Львовская область
Руслан Кравченко
Украина