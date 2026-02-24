Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
Во Львовской области прокурор сбил ребенка, который погиб, еще один ребенок госпитализирован. Генпрокурор Руслан Кравченко взял дело под личный контроль.
Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб ребенок, еще один госпитализирован. За рулем транспортного средства находился прокурор, его задержали. Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что берет это дело под личный контроль, передает УНН.
Несколько часов назад произошла страшная трагедия, о которой должен сообщить лично. Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб ребенок, еще один госпитализирован. За рулем транспортного средства находился прокурор одной из окружных прокуратур Львовской области. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины
По его словам, ДТП произошло в темное время суток, водитель возвращался домой с работы. Он прошел освидетельствование, признаков алкогольного опьянения не обнаружено. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.
Офис Генерального прокурора и я лично выражаем искренние соболезнования семье. Никакие слова не способны уменьшить боль родителей, потерявших дочь. Особенно больно осознавать, что отец ребенка сегодня защищает Украину на фронте
Генпрокурор заверил, что будет обеспечено полное, беспристрастное и максимально объективное расследование. Его осуществляют следователи Государственного бюро расследований.
Я беру это производство под личный контроль. Обязаны обеспечить справедливость. Еще раз выражаю глубокие соболезнования семье погибшего ребенка
