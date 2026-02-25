Україна отримала попередження адміністрації Трампа щодо ударів по Новоросійську - посол

Адміністрація Трампа зробила незвичайний крок, попередивши український уряд, що його удари по російському нафтовому об'єкту в Чорному морі наприкінці минулого року вплинули на інвестиції США в Казахстан, повідомила у вівторок посол України в США Ольга Стефанішина, пише УНН з посиланням на CNN.

Ми чули, що українські атаки на Новоросійськ вплинули на деякі американські інвестиції, які здійснюються через Казахстан. І ми чули від Державного департаменту, що нам слід утримуватися від, знаєте, атак на американські інтереси – сказала посол Ольга Стефанішина на брифінгу.

Стефанішина сказала, що отримала демарш, який є офіційним дипломатичним повідомленням, від Державного департаменту США з цього питання. CNN звернувся до Державного департаменту за коментарем.

Український посол заявила, що США не пропонували Україні утримуватися від атак на російську військову та енергетичну інфраструктуру.

"Це було пов'язано саме з тим фактом, що там було порушено американські економічні інтереси, – сказала вона. - Ми взяли це до уваги".

Наприкінці листопада безпілотники вдарили по чорноморському порту Новоросійськ, завдавши шкоди не лише російським інтересам, а й ключовому трубопроводу, що призвело до значного падіння експорту казахстанської нафти, пише видання. Chevron є основним акціонером Каспійського трубопровідного консорціуму, який транспортує нафту з казахстанських нафтових родовищ до Чорного моря на експорт.

Посол зазначила, що в листі Державного департаменту США підкреслюється, що США наразі не мають таких самих економічних інтересів в Україні, як у Казахстані.

"Мені дуже, дуже шкода, що за 35 років незалежності України, маючи так багато можливостей, ми так і не досягли ситуації, коли могли б зробити те саме", – сказала вона журналістам у вівторок.

На тлі того, як повномасштабна війна росії вступає у свій п’ятий рік, Стефанішина високо оцінила підтримку США Україні, яка суттєво змінилася за часів адміністрації Трампа.

Стефанішина закликала законодавців США ухвалити закон про посилення санкцій проти рф, заявивши, що затримка його ухвалення розглядається як перемога для москви.

"Його слід або ухвалити зараз, або нам просто доведеться визнати, що немає бажання це робити", – сказала вона.

"Якщо ми зможемо запровадити більше санкцій і посилити тиск на росію, вона не зможе вийти з переговорів", – додала вона.

Переговори між Україною, росією та США ще не дали результатів, а москва продовжує свої невпинні атаки на українську цивільну інфраструктуру.

Президент України Володимир Зеленський заявив CNN у понеділок, що хоче, щоб президент США Дональд Трамп "залишився на нашому боці".

"Якщо вони дійсно хочуть зупинити путіна, Америка така сильна", – сказав він. На запитання, чи вважає він, що Трамп чинить достатній тиск на путіна, Зеленський відповів: "Ні".

