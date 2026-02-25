Україна отримала попередження адміністрації Трампа щодо ударів по Новоросійську - посол

$43.300.02
24 лютого, 18:45 • 11223 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 18708 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 16041 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
24 лютого, 17:32 • 16035 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 14383 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23 • 14483 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
24 лютого, 14:55 • 15110 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
24 лютого, 14:05 • 13576 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 27332 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:04 • 14234 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Публікації
Ексклюзиви
Віткофф і Кушнер планують зустріч з Умєровим у Женеві24 лютого, 21:07 • 8382 перегляди
Лідери країн Північної Європи та Балтії засудили агресію рф і закликали до перемир'я - заяваPhoto24 лютого, 21:50 • 5848 перегляди
Борис Джонсон: Європа та Захід недостатньо допомагають Україні для повної перемоги24 лютого, 22:24 • 6378 перегляди
Віткофф: жодної мирної угоди не може бути доти, доки українці не матимуть відчуття того, що війна може повторитися24 лютого, 23:31 • 7626 перегляди
росіяни скуповують нерухомість поблизу військових об'єктів у Європі - The Telegraph25 лютого, 00:45 • 5284 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 27333 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 38081 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 56034 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 73529 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 76227 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Борис Джонсон
Юрій Ігнат
Україна
Сполучені Штати Америки
Північна Корея
Іран
Білорусь
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 7380 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 12432 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 14965 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 20059 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 29010 перегляди
Техніка
Дипломатка
Шахед-136
Соціальна мережа
Золото

Україна отримала попередження адміністрації Трампа щодо ударів по Новоросійську - посол

Київ • УНН

 • 76 перегляди

США попередили Україну, що її атаки на російські нафтові об'єкти вплинули на американські інвестиції в Казахстані. Посол України в США Ольга Стефанішина підтвердила отримання офіційного дипломатичного повідомлення.

Україна отримала попередження адміністрації Трампа щодо ударів по Новоросійську - посол

Адміністрація Трампа зробила незвичайний крок, попередивши український уряд, що його удари по російському нафтовому об'єкту в Чорному морі наприкінці минулого року вплинули на інвестиції США в Казахстан, повідомила у вівторок посол України в США Ольга Стефанішина, пише УНН з посиланням на CNN.

Ми чули, що українські атаки на Новоросійськ вплинули на деякі американські інвестиції, які здійснюються через Казахстан. І ми чули від Державного департаменту, що нам слід утримуватися від, знаєте, атак на американські інтереси

– сказала посол Ольга Стефанішина на брифінгу.

Стефанішина сказала, що отримала демарш, який є офіційним дипломатичним повідомленням, від Державного департаменту США з цього питання. CNN звернувся до Державного департаменту за коментарем.

Український посол заявила, що США не пропонували Україні утримуватися від атак на російську військову та енергетичну інфраструктуру.

"Це було пов'язано саме з тим фактом, що там було порушено американські економічні інтереси, – сказала вона. - Ми взяли це до уваги".

Наприкінці листопада безпілотники вдарили по чорноморському порту Новоросійськ, завдавши шкоди не лише російським інтересам, а й ключовому трубопроводу, що призвело до значного падіння експорту казахстанської нафти, пише видання. Chevron є основним акціонером Каспійського трубопровідного консорціуму, який транспортує нафту з казахстанських нафтових родовищ до Чорного моря на експорт.

Посол зазначила, що в листі Державного департаменту США підкреслюється, що США наразі не мають таких самих економічних інтересів в Україні, як у Казахстані.

"Мені дуже, дуже шкода, що за 35 років незалежності України, маючи так багато можливостей, ми так і не досягли ситуації, коли могли б зробити те саме", – сказала вона журналістам у вівторок.

На тлі того, як повномасштабна війна росії вступає у свій п’ятий рік, Стефанішина високо оцінила підтримку США Україні, яка суттєво змінилася за часів адміністрації Трампа.

Стефанішина закликала законодавців США ухвалити закон про посилення санкцій проти рф, заявивши, що затримка його ухвалення розглядається як перемога для москви.

"Його слід або ухвалити зараз, або нам просто доведеться визнати, що немає бажання це робити", – сказала вона.

"Якщо ми зможемо запровадити більше санкцій і посилити тиск на росію, вона не зможе вийти з переговорів", – додала вона.

Переговори між Україною, росією та США ще не дали результатів, а москва продовжує свої невпинні атаки на українську цивільну інфраструктуру.

Президент України Володимир Зеленський заявив CNN у понеділок, що хоче, щоб президент США Дональд Трамп "залишився на нашому боці".

"Якщо вони дійсно хочуть зупинити путіна, Америка така сильна", – сказав він. На запитання, чи вважає він, що Трамп чинить достатній тиск на путіна, Зеленський відповів: "Ні".

Нічна атака БПЛА на нафтовий термінал у новоросійську: завантаження нафти призупинено25.11.25, 14:17 • 2979 переглядiв

Юлія Шрамко

