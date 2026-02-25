$43.300.02
Украина получила предупреждение администрации Трампа относительно ударов по Новороссийску - посол

Киев • УНН

 • 22 просмотра

США предупредили Украину, что ее атаки на российские нефтяные объекты повлияли на американские инвестиции в Казахстане. Посол Украины в США Ольга Стефанишина подтвердила получение официального дипломатического сообщения.

Администрация Трампа предприняла необычный шаг, предупредив украинское правительство, что его удары по российскому нефтяному объекту в Черном море в конце прошлого года повлияли на инвестиции США в Казахстан, сообщила во вторник посол Украины в США Ольга Стефанишина, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Мы слышали, что украинские атаки на Новороссийск повлияли на некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. И мы слышали от Государственного департамента, что нам следует воздерживаться от, знаете, атак на американские интересы

– сказала посол Ольга Стефанишина на брифинге.

Стефанишина сказала, что получила демарш, который является официальным дипломатическим сообщением, от Государственного департамента США по этому вопросу. CNN обратился в Государственный департамент за комментарием.

Украинский посол заявила, что США не предлагали Украине воздерживаться от атак на российскую военную и энергетическую инфраструктуру.

"Это было связано именно с тем фактом, что там были нарушены американские экономические интересы, – сказала она. - Мы приняли это во внимание".

В конце ноября беспилотники ударили по черноморскому порту Новороссийск, нанеся ущерб не только российским интересам, но и ключевому трубопроводу, что привело к значительному падению экспорта казахстанской нефти, пишет издание. Chevron является основным акционером Каспийского трубопроводного консорциума, который транспортирует нефть с казахстанских нефтяных месторождений в Черное море на экспорт.

Посол отметила, что в письме Государственного департамента США подчеркивается, что США в настоящее время не имеют таких же экономических интересов в Украине, как в Казахстане.

"Мне очень, очень жаль, что за 35 лет независимости Украины, имея так много возможностей, мы так и не достигли ситуации, когда могли бы сделать то же самое", – сказала она журналистам во вторник.

На фоне того, как полномасштабная война России вступает в свой пятый год, Стефанишина высоко оценила поддержку США Украине, которая существенно изменилась во времена администрации Трампа.

Стефанишина призвала законодателей США принять закон об усилении санкций против РФ, заявив, что задержка его принятия рассматривается как победа для Москвы.

"Его следует либо принять сейчас, либо нам просто придется признать, что нет желания это делать", – сказала она.

"Если мы сможем ввести больше санкций и усилить давление на Россию, она не сможет выйти из переговоров", – добавила она.

Переговоры между Украиной, Россией и США еще не дали результатов, а Москва продолжает свои неустанные атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил CNN в понедельник, что хочет, чтобы президент США Дональд Трамп "остался на нашей стороне".

"Если они действительно хотят остановить Путина, Америка такая сильная", – сказал он. На вопрос, считает ли он, что Трамп оказывает достаточное давление на Путина, Зеленский ответил: "Нет".

