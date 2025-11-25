Ночная атака БПЛА на нефтяной терминал в новороссийске: загрузка нефти приостановлена
Киев • УНН
Из-за ночной атаки 25 ноября украинскими БПЛА на морской нефтяной терминал в новороссийске приостановлена загрузка нефти. Об этом сообщили российские "СМИ", передает УНН.
Детали
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил операции у выносных причалов морского терминала под новороссийском из-за атак дронов ВСУ.
Также сообщается, что в результате ударов повреждения получили сооружения КТК в южной озереевке, где находится главный центр управления консорциума. Этот центр контролирует работу всей трубопроводной системы Тенгиз – новороссийск в россии и в Казахстане.
О погибших не сообщается – персонал был эвакуирован в укрытие. Грузовые операции у выносных причальных устройств были приостановлены, сообщили российские "СМИ".
Дополнительно
Протяженность трубопровода КТК Тенгиз – новороссийск составляет 1,5 тыс. км. Этим маршрутом транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных в Каспийском море.
Напомним
Силы обороны Украины в ночь на 14 ноября поразили пункт базирования кораблей в новороссийске, нефтеперерабатывающий завод в саратовской области и склад горюче-смазочных материалов вблизи энгельса.
Позже Силы обороны Украины озвучили детали операции в новороссийске.