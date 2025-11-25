Уражено нафтотермінал та базу ВМС рф: деталі атаки на новоросійськ
Київ • УНН
Сили оборони та СБУ атакували Новоросійськ, уразивши нафтоналивний термінал та великий десантний корабель. Операція проведена спільно з ГУР МОУ, ССО ЗСУ та іншими підрозділами.
Сили оборони та СБУ атакували Новоросійськ в рф. Під ударами були нафтоналивний термінал та великий десантний корабель. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела в СБУ.
Цієї ночі бійці центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно із Силами безпеки й оборони уразили далекобійними безпілотниками низку військових та логістичних об’єктів морського порту "Новоросійськ" у Краснодарському краї рф
Так, зафіксовано влучання по інфраструктурі нафтотерміналу (нафтоналивні стендери та маніфольди) і по позиціях систем ППО С-300/С-400. За попередніми даними, пошкоджено також великий десантний корабель проекту 1171, який перебував біля причалу військово-морської бази.
Операцію СБУ провела спільно з ГУР МОУ, ССО ЗСУ, Силами безпілотних систем, Держприкордонслужбою та береговими ракетно-артилерійськими військами ВМС ЗСУ України.
Увага: на відео присутня нецензурна лексика!
До речі, під час атаки російська ППО активно працювала по цивільній інфраструктурі Новоросійська. На відео видно неодноразові влучання ракет комплексу "Панцир" у житлові будинки.
Порт "Новоросійськ" є другим за величиною центром експорту нафти в росії та головною базою Чорноморського флоту рф.
СБУ продовжує методично зменшувати нафтодоларові доходи росії, якими вона фінансує війну проти України, а також послаблювати системи ППО противника, що захищають ключові військові та інфраструктурні об’єкти ворога
Нагадаємо
Сили оборони України в ніч на 14 листопада уразили пункт базування кораблів у Новоросійську, нафтопереробний завод у Саратовській області та склад пально-мастильних матеріалів поблизу Енгельса. Застосовувалися ракети "Нептун" та ударні БпЛА, зафіксовано вибухи та пожежі.