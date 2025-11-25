Поражены нефтетерминал и база ВМС рф: детали атаки на новороссийск
Киев • УНН
Силы обороны и СБУ атаковали новороссийск, поразив нефтеналивной терминал и большой десантный корабль. Операция проведена совместно с ГУР МОУ, ССО ВСУ и другими подразделениями.
Силы обороны и СБУ атаковали Новороссийск в рф. Под ударами были нефтеналивной терминал и большой десантный корабль. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в СБУ.
Этой ночью бойцы центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с Силами безопасности и обороны поразили дальнобойными беспилотниками ряд военных и логистических объектов морского порта "Новороссийск" в Краснодарском крае рф.
Так, зафиксировано попадание по инфраструктуре нефтетерминала (нефтеналивные стендеры и манифольды) и по позициям систем ПВО С-300/С-400. По предварительным данным, поврежден также большой десантный корабль проекта 1171, который находился у причала военно-морской базы.
Операцию СБУ провела совместно с ГУР МОУ, ССО ВСУ, Силами беспилотных систем, Госпогранслужбой и береговыми ракетно-артиллерийскими войсками ВМС ВСУ Украины.
Внимание: на видео присутствует нецензурная лексика!
Кстати, во время атаки российская ПВО активно работала по гражданской инфраструктуре Новороссийска. На видео видны неоднократные попадания ракет комплекса "Панцирь" в жилые дома.
Порт "Новороссийск" является вторым по величине центром экспорта нефти в России и главной базой Черноморского флота РФ.
СБУ продолжает методично уменьшать нефтедолларовые доходы России, которыми она финансирует войну против Украины, а также ослаблять системы ПВО противника, защищающие ключевые военные и инфраструктурные объекты врага
Напомним
Силы обороны Украины в ночь на 14 ноября поразили пункт базирования кораблей в Новороссийске, нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области и склад горюче-смазочных материалов вблизи Энгельса. Применялись ракеты "Нептун" и ударные БПЛА, зафиксированы взрывы и пожары.