Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
Київ • УНН
Сили оборони України в ніч на 14 листопада уразили пункт базування кораблів у Новоросійську, нафтопереробний завод у Саратовській області та склад пально-мастильних матеріалів поблизу Енгельса. Застосовувалися ракети "Нептун" та ударні БпЛА, зафіксовано вибухи та пожежі.
Українські Сили оборони в ніч на 14 листопада здійснили масштабну операцію проти критичної військової та паливної інфраструктури росії. Генеральний штаб офіційно підтвердив ураження пункту базування кораблів у новоросійську, нафтопереробного заводу в саратовській області та складу пально-мастильних матеріалів поблизу енгельса. Про це Генштаб повідомив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 14 листопада підрозділи Сил оборони України уразили пункт базування кораблів "Новороссийск" у краснодарському краї рф
Ворог 176 разів атакував позиції Сил оборони: найінтенсивніші бої на Покровському і Костянтинівському напрямках14.11.25, 16:40 • 1818 переглядiв
Для атаки застосовувалося українське озброєння, серед нього ракети "Нептун" та ударні БпЛА. За даними військових, "зафіксовано ураження цінної інфраструктури порту і нафтового терміналу "Шесхаріс" та пускової установки зі складу ЗРК С-400 і сховища ракет, з подальшою детонацією та пожежею. Ступінь збитків уточнюється
Генштаб підкреслив стратегічне значення терміналу "Шесхаріс", назвавши його "одним з найбільших нафтоналивних комплексів на півдні рф, задіяним у забезпеченні угруповань збройних сил держави-агресора."
Окремо військові підтвердили точний удар по нафтопереробному заводу в Саратовській області: "Підтверджено ураження цілі. Зафіксовано вибухи з подальшим горінням на території об’єкта. Підприємство задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії".
Бої за Покровськ: ССО ЗСУ знищили місце зосередження 51-ї армії рф14.11.25, 16:29 • 2526 переглядiв
Також уражено інфраструктуру підприємства "Комбінат Крістал" у районі енгельса: "Зафіксовано вибухи в районі цілі з подальшим горінням на території об’єкта".
Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний та наступальний потенціали російських окупантів і змусити рф припинити збройну агресію проти України
Зеленський показав роботу українських "довгих нептунів"14.11.25, 11:27 • 3230 переглядiв