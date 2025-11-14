Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса

Українські Сили оборони в ніч на 14 листопада здійснили масштабну операцію проти критичної військової та паливної інфраструктури росії. Генеральний штаб офіційно підтвердив ураження пункту базування кораблів у новоросійську, нафтопереробного заводу в саратовській області та складу пально-мастильних матеріалів поблизу енгельса. Про це Генштаб повідомив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 14 листопада підрозділи Сил оборони України уразили пункт базування кораблів "Новороссийск" у краснодарському краї рф

Ворог 176 разів атакував позиції Сил оборони: найінтенсивніші бої на Покровському і Костянтинівському напрямках

Для атаки застосовувалося українське озброєння, серед нього ракети "Нептун" та ударні БпЛА. За даними військових, "зафіксовано ураження цінної інфраструктури порту і нафтового терміналу "Шесхаріс" та пускової установки зі складу ЗРК С-400 і сховища ракет, з подальшою детонацією та пожежею. Ступінь збитків уточнюється

Генштаб підкреслив стратегічне значення терміналу "Шесхаріс", назвавши його "одним з найбільших нафтоналивних комплексів на півдні рф, задіяним у забезпеченні угруповань збройних сил держави-агресора."

Окремо військові підтвердили точний удар по нафтопереробному заводу в Саратовській області: "Підтверджено ураження цілі. Зафіксовано вибухи з подальшим горінням на території об’єкта. Підприємство задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії".

Бої за Покровськ: ССО ЗСУ знищили місце зосередження 51-ї армії рф

Також уражено інфраструктуру підприємства "Комбінат Крістал" у районі енгельса: "Зафіксовано вибухи в районі цілі з подальшим горінням на території об’єкта".

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний та наступальний потенціали російських окупантів і змусити рф припинити збройну агресію проти України