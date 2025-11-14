$42.060.03
14 листопада, 18:09
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 09:52
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
14 листопада, 07:50
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
Графіки відключень електроенергії
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса

Київ • УНН

 • 23151 перегляди

Сили оборони України в ніч на 14 листопада уразили пункт базування кораблів у Новоросійську, нафтопереробний завод у Саратовській області та склад пально-мастильних матеріалів поблизу Енгельса. Застосовувалися ракети "Нептун" та ударні БпЛА, зафіксовано вибухи та пожежі.

Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса

Українські Сили оборони в ніч на 14 листопада здійснили масштабну операцію проти критичної військової та паливної інфраструктури росії. Генеральний штаб офіційно підтвердив ураження пункту базування кораблів у новоросійську, нафтопереробного заводу в саратовській області та складу пально-мастильних матеріалів поблизу енгельса. Про це Генштаб повідомив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 14 листопада підрозділи Сил оборони України уразили пункт базування кораблів "Новороссийск" у краснодарському краї рф 

– повідомив Генштаб.

Ворог 176 разів атакував позиції Сил оборони: найінтенсивніші бої на Покровському і Костянтинівському напрямках14.11.25, 16:40 • 1818 переглядiв

Для атаки застосовувалося українське озброєння, серед нього ракети "Нептун" та ударні БпЛА. За даними військових, "зафіксовано ураження цінної інфраструктури порту і нафтового терміналу "Шесхаріс" та пускової установки зі складу ЗРК С-400 і сховища ракет, з подальшою детонацією та пожежею. Ступінь збитків уточнюється

– заявили у Генштабі.

Генштаб підкреслив стратегічне значення терміналу "Шесхаріс", назвавши його "одним з найбільших нафтоналивних комплексів на півдні рф, задіяним у забезпеченні угруповань збройних сил держави-агресора."

Окремо військові підтвердили точний удар по нафтопереробному заводу в Саратовській області: "Підтверджено ураження цілі. Зафіксовано вибухи з подальшим горінням на території об’єкта. Підприємство задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії".

Бої за Покровськ: ССО ЗСУ знищили місце зосередження 51-ї армії рф14.11.25, 16:29 • 2526 переглядiв

Також уражено інфраструктуру підприємства "Комбінат Крістал" у районі енгельса: "Зафіксовано вибухи в районі цілі з подальшим горінням на території об’єкта".

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний та наступальний потенціали російських окупантів і змусити рф припинити збройну агресію проти України 

– повідомили у Генштабі.

Зеленський показав роботу українських "довгих нептунів"14.11.25, 11:27 • 3230 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Збройні сили України
Ракетна система С-400
Україна