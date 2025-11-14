$42.060.03
14 листопада, 18:09 • 15295 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09 • 27341 перегляди
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 24645 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 23177 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 20751 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 16136 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 38889 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 31621 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 53267 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
14 листопада, 07:50 • 31088 перегляди
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
Ворог 176 разів атакував позиції Сил оборони: найінтенсивніші бої на Покровському і Костянтинівському напрямках

Київ • УНН

 • 1820 перегляди

Протягом доби ворог 176 разів атакував позиції Сил оборони, здійснивши 117 обстрілів та намагаючись наступати на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Українські військові відбили численні штурми на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Покровському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

Ворог 176 разів атакував позиції Сил оборони: найінтенсивніші бої на Покровському і Костянтинівському напрямках

За останню добу ворог здійснив 176 атак по всій лінії фронту, найінтенсивніші бої точилися на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках. Українські війська відбили десятки штурмів та утримують позиції, водночас тривають бої на низці ключових ділянок. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Від російських артилерійських обстрілів постраждали прикордонні райони нашої країни, зокрема населені пункти Старикове, Кореньок, Біла Береза, Білокопитове, Бобилівка, Бруски, Бунякине Сумської області; Карповичі, Сеньківка, Хрінівка Чернігівської області

- йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник один раз намагався проводити наступальні дії. Також ворог здійснив 117 обстрілів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили сім штурмів ворога поблизу Одрадного, Дворічанського та у бік Колодязного.

Противник із початку доби п’ять разів атакував на Куп’янському напрямку у бік Петропавлівки, Піщаного та Новоплатонівки. Наразі точиться бій.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили 20 атак. П’ять атак тривають дотепер. Противник атакує у районах населених пунктів Новоєгорівка, Твердохлібове, Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Мирне, Зарічне, Новоселівка, Дробишеве та у бік населених пунктів Коровин Яр, Ольгівка, Дружелюбівка, Новий Мир.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили 11 ворожих атак — підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Переїзного, ще один бій триває.

На Краматорському напрямку відбулося три бойові зіткнення з противником у районах Васюківки, Майського та Оріхово-Василівки.

Мирноград під контролем Сил оборони, російський прапор над шахтою збили - 7-й корпус ДШВ14.11.25, 14:32 • 2096 переглядiв

На Костянтинівському напрямку російські окупанти 31 раз штурмували позиції наших захисників поблизу Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки й Полтавки. Українські підрозділи відбили 28 атак, ще три ворожі атаки тривають до цього часу.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 64 атаки на позиції наших захисників у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Новопавлівка, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Горіхове та Дачне. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 41 атаку, бої тривають.

На Олександрівському напрямку загарбники 15 разів намагалися просунутися на позиції українських військ поблизу населених пунктів Іванівка, Зелений Гай, Ялта, Олександроград, Степове, Привільне, Єгорівка та Красногірське. Одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив 11 штурмових дій, українські захисники відбили атаки в районах Солодкого, Яблукового та у бік Зеленого Гаю.

На Оріхівському напрямку противник двічі наступав: поблизу Степногірська та у бік Приморського. Авіаційного удару зазнав населений пункт Оріхів.

На Придніпровському напрямку на даний час бойових зіткнень не зафіксовано.

Бої за Покровськ: ССО ЗСУ знищили місце зосередження 51-ї армії рф14.11.25, 16:29 • 2526 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сумська область
Чернігівська область
Україна