Ворог 176 разів атакував позиції Сил оборони: найінтенсивніші бої на Покровському і Костянтинівському напрямках

За останню добу ворог здійснив 176 атак по всій лінії фронту, найінтенсивніші бої точилися на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках. Українські війська відбили десятки штурмів та утримують позиції, водночас тривають бої на низці ключових ділянок. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Від російських артилерійських обстрілів постраждали прикордонні райони нашої країни, зокрема населені пункти Старикове, Кореньок, Біла Береза, Білокопитове, Бобилівка, Бруски, Бунякине Сумської області; Карповичі, Сеньківка, Хрінівка Чернігівської області - йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник один раз намагався проводити наступальні дії. Також ворог здійснив 117 обстрілів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили сім штурмів ворога поблизу Одрадного, Дворічанського та у бік Колодязного.

Противник із початку доби п’ять разів атакував на Куп’янському напрямку у бік Петропавлівки, Піщаного та Новоплатонівки. Наразі точиться бій.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили 20 атак. П’ять атак тривають дотепер. Противник атакує у районах населених пунктів Новоєгорівка, Твердохлібове, Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Мирне, Зарічне, Новоселівка, Дробишеве та у бік населених пунктів Коровин Яр, Ольгівка, Дружелюбівка, Новий Мир.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили 11 ворожих атак — підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Переїзного, ще один бій триває.

На Краматорському напрямку відбулося три бойові зіткнення з противником у районах Васюківки, Майського та Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку російські окупанти 31 раз штурмували позиції наших захисників поблизу Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки й Полтавки. Українські підрозділи відбили 28 атак, ще три ворожі атаки тривають до цього часу.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 64 атаки на позиції наших захисників у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Новопавлівка, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Горіхове та Дачне. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 41 атаку, бої тривають.

На Олександрівському напрямку загарбники 15 разів намагалися просунутися на позиції українських військ поблизу населених пунктів Іванівка, Зелений Гай, Ялта, Олександроград, Степове, Привільне, Єгорівка та Красногірське. Одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив 11 штурмових дій, українські захисники відбили атаки в районах Солодкого, Яблукового та у бік Зеленого Гаю.

На Оріхівському напрямку противник двічі наступав: поблизу Степногірська та у бік Приморського. Авіаційного удару зазнав населений пункт Оріхів.

На Придніпровському напрямку на даний час бойових зіткнень не зафіксовано.

