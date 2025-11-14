Бої за Покровськ: ССО ЗСУ знищили місце зосередження 51-ї армії рф
Київ • УНН
Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили місце зосередження особового складу 51-ї російської армії у Затишку під Покровськом. Дрони вразили будівлю, де перебував контингент 1-ї та 9-ї окремих мотострілецьких бригад.
Сили спеціальних операцій Збройних сил України під час боїв за Покровськ Донецької області знищили місце зосередження особового складу 51-ої російської армії. Про це повідомляє УНН з посиланням на ССО.
Деталі
Спецпризначенці виявили і знищили місце накопичення особового складу 51-ої армії у населеному пункті Затишок. Вони застосували дрони для удару по будівлі, де перебував контингент 1-ої і 9-ої окремих мотострілецьких бригад російської армії.
російські окупанти накопичували сили під прикриттям погодних умов. Попри це, дрони ССО успішно досягли цілей.
Нагадаємо
Десантно-штурмові війська ЗСУ показали, як знищують російські колони, що рухаються до Покровська під прикриттям несприятливих погодних умов.
Водночас у Мирнограді бійці 38-ї бригади морської піхоти ЗСУ знищили російський прапор, вивішений на шахті.
До того Сили спеціальних операцій ЗСУ показали, що наразі відбувається в Покровську Донецької області. Пресцентр ССО опублікував фото умов, в яких нашим бійцям доводиться діяти, щоб не допустити просування росіян далі.
Також бійці 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ щоденно доставляють спорядження, боєприпаси та провізію на передові позиції Сил оборони під Покровськом. Це відбувається за допомогою важких бомберів через ускладнену логістику.