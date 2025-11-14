Бої за Покровськ: ССО ЗСУ знищили місце зосередження 51-ї армії рф

$42.060.03
48.880.23
ukenru
14 листопада, 18:09 • 15217 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09 • 27193 перегляди
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 24557 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 23090 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 20679 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 16108 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 38807 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 31557 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 53236 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
14 листопада, 07:50 • 31086 перегляди
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
На Донеччині сестра з братом-агентом рф коригувала удари по Силах оборони: вони отримали тюремні вироки14 листопада, 15:47 • 4536 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 12141 перегляди
Апеляція залишила під вартою заступницю гендиректора філії Енергоатому, яку викрили на систематичному хабарництві14 листопада, 16:55 • 4928 перегляди
Єпископи США засудили імміграційну політику Трампа, закликавши до "реформи"14 листопада, 17:31 • 4296 перегляди
У США зафіксували першу смерть від алергії на м’ясо після укусу кліща14 листопада, 19:09 • 2694 перегляди
Публікації
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 38806 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 31555 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto14 листопада, 12:13 • 28824 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 53235 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 282094 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Кіріакос Міцотакіс
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Велика Британія
Китай
Реклама
УНН Lite
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 12167 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 38806 перегляди
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді14 листопада, 13:14 • 17508 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу14 листопада, 09:46 • 34173 перегляди
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 листопада, 08:54 • 30038 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Золото

Бої за Покровськ: ССО ЗСУ знищили місце зосередження 51-ї армії рф

Київ • УНН

 • 2524 перегляди

Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили місце зосередження особового складу 51-ї російської армії у Затишку під Покровськом. Дрони вразили будівлю, де перебував контингент 1-ї та 9-ї окремих мотострілецьких бригад.

Бої за Покровськ: ССО ЗСУ знищили місце зосередження 51-ї армії рф

Сили спеціальних операцій Збройних сил України під час боїв за Покровськ Донецької області знищили місце зосередження особового складу 51-ої російської армії. Про це повідомляє УНН з посиланням на ССО.

Деталі

Спецпризначенці виявили і знищили місце накопичення особового складу 51-ої армії у населеному пункті Затишок. Вони застосували дрони для удару по будівлі, де перебував контингент 1-ої і 9-ої окремих мотострілецьких бригад російської армії.

російські окупанти накопичували сили під прикриттям погодних умов. Попри це, дрони ССО успішно досягли цілей.

Нагадаємо

Десантно-штурмові війська ЗСУ показали, як знищують російські колони, що рухаються до Покровська під прикриттям несприятливих погодних умов.

Водночас у Мирнограді бійці 38-ї бригади морської піхоти ЗСУ знищили російський прапор, вивішений на шахті.

До того Сили спеціальних операцій ЗСУ показали, що наразі відбувається в Покровську Донецької області. Пресцентр ССО опублікував фото умов, в яких нашим бійцям доводиться діяти, щоб не допустити просування росіян далі.

Також бійці 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ щоденно доставляють спорядження, боєприпаси та провізію на передові позиції Сил оборони під Покровськом. Це відбувається за допомогою важких бомберів через ускладнену логістику.

Євген Устименко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Мирноград