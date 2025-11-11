ССО ЗСУ розкрили ситуацію в Покровську: що відбувається на найгарячішому напрямку
Київ • УНН
Сили спеціальних операцій ЗСУ повідомили про постійні обстріли, стрілецькі бої та атаки дронів у Покровську. Бійці 3-го полку ССО протистоять окупантам, які намагаються прорвати оборону.
Сили спеціальних операцій Збройних сил України розповіли, що наразі відбувається в Покровську Донецької області. Про це повідомляє УНН з посиланням на ССО.
Деталі
Покровський напрямок є одним з найгарячіших на фронтах російсько-української війни. В місті тривають постійні обстріли, стрілецькі бої, атаки дронами - окупанти закидують місто всім, що в них є.
Їм протистоять бійці 3 полку Сил спеціальних операцій: вони виконують поставлені задачі з метою ослабити ворога, аби він зазнав максимальних втрат.
Пресцентр ССО опублікував фото умов, в яких нашим бійцям доводиться діяти, щоб не допустити просування росіян далі.
Нагадаємо
Раніше Головком ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що росія зосередила 150 тисяч військових у районі Покровська для прориву оборони ЗСУ та контролю над Донецькою областю.