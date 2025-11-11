ССО ВСУ раскрыли ситуацию в Покровске: что происходит на самом горячем направлении
Киев • УНН
Силы специальных операций ВСУ сообщили о постоянных обстрелах, стрелковых боях и атаках дронов в Покровске. Бойцы 3-го полка ССО противостоят оккупантам, которые пытаются прорвать оборону.
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины рассказали, что сейчас происходит в Покровске Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ССО.
Детали
Покровское направление является одним из самых горячих на фронтах российско-украинской войны. В городе продолжаются постоянные обстрелы, стрелковые бои, атаки дронами – оккупанты забрасывают город всем, что у них есть.
Им противостоят бойцы 3 полка Сил специальных операций: они выполняют поставленные задачи с целью ослабить врага, чтобы он понес максимальные потери.
Пресс-центр ССО опубликовал фото условий, в которых нашим бойцам приходится действовать, чтобы не допустить продвижения россиян дальше.
Напомним
Ранее Главком ВСУ Александр Сырский сообщал, что Россия сосредоточила 150 тысяч военных в районе Покровска для прорыва обороны ВСУ и контроля над Донецкой областью.