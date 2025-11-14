Використовують погоду для захоплення міста: ДШВ показали кадри знищення техніки рф у боях за Покровськ
Київ • УНН
російські загарбники стягують резерви до Покровська, користуючись погодними умовами. Бійці 25-ї бригади ДШВ ЗСУ знищують ворожу техніку, що рухається до міста.
Деталі
Бійці 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7-го корпусу ДШВ Збройних сил України показали кадру руху ворожої техніки, яку систематично перетворюють на металобрухт.
Кадри руху облетіли всі соцмережі. Результат росіяни чомусь не показали. Може, тому що немає кому знімати? Ситуація важка, але наші пілоти працюють 24/7. Ворожий транспорт системно перетворюють на металобрухт
Нагадаємо
Сили спеціальних операцій ЗСУ показали, що наразі відбувається в Покровську Донецької області. Пресцентр ССО опублікував фото умов, в яких нашим бійцям доводиться діяти, щоб не допустити просування росіян далі.
Також бійці 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ щоденно доставляють спорядження, боєприпаси та провізію на передові позиції Сил оборони під Покровськом. Це відбувається за допомогою важких бомберів через ускладнену логістику.