Используют погоду для захвата города: ДШВ показали кадры уничтожения техники рф в боях за Покровск
Киев • УНН
российские захватчики стягивают резервы к Покровску, пользуясь погодными условиями. Бойцы 25-й бригады ДШВ ВСУ уничтожают вражескую технику, движущуюся к городу.
Детали
Бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады 7-го корпуса ДШВ Вооруженных сил Украины показали кадры движения вражеской техники, которую систематически превращают в металлолом.
Кадры движения облетели все соцсети. Результат россияне почему-то не показали. Может, потому что некому снимать? Ситуация тяжелая, но наши пилоты работают 24/7. Вражеский транспорт системно превращают в металлолом
Напомним
Силы специальных операций ВСУ показали, что сейчас происходит в Покровске Донецкой области. Пресс-центр ССО опубликовал фото условий, в которых нашим бойцам приходится действовать, чтобы не допустить продвижения россиян дальше.
Также бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ ежедневно доставляют снаряжение, боеприпасы и провизию на передовые позиции Сил обороны под Покровском. Это происходит с помощью тяжелых бомберов из-за усложненной логистики.