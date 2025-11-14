$42.060.03
Число погибших в результате ночной атаки в Киеве возросло до шести: обнаружено тело еще одной погибшей
Эксклюзив
09:52 • 30668 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советы
08:55 • 22385 просмотра
Patriot против ракет рф и "длинные нептуны" по целям на российской территории: Зеленский получил доклады Сырского и командующего ВС ВСУ
07:50 • 26961 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - Опендатабот
07:18 • 52831 просмотра
Россия атаковала Украину 430 дронами и 18 ракетами, включая баллистику и аэробаллистику - Зеленский
13 ноября, 21:46 • 97892 просмотра
Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-2026
13 ноября, 18:55 • 131659 просмотра
Конкурс на должность руководителя ГП "Оператор ГТС" остановили: причина — расследование НАБУ, где фигурирует финалистка
13 ноября, 16:42 • 128251 просмотра
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 267178 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше
13 ноября, 14:39 • 113904 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Используют погоду для захвата города: ДШВ показали кадры уничтожения техники рф в боях за Покровск

Киев • УНН

 1460 просмотра

российские захватчики стягивают резервы к Покровску, пользуясь погодными условиями. Бойцы 25-й бригады ДШВ ВСУ уничтожают вражескую технику, движущуюся к городу.

Используют погоду для захвата города: ДШВ показали кадры уничтожения техники рф в боях за Покровск

российские оккупанты используют погодные условия для того, чтобы подтянуть резервы к Покровску с целью захвата города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.

Детали

Бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады 7-го корпуса ДШВ Вооруженных сил Украины показали кадры движения вражеской техники, которую систематически превращают в металлолом.

Кадры движения облетели все соцсети. Результат россияне почему-то не показали. Может, потому что некому снимать? Ситуация тяжелая, но наши пилоты работают 24/7. Вражеский транспорт системно превращают в металлолом

– говорится в сообщении ДШВ.

Напомним

Силы специальных операций ВСУ показали, что сейчас происходит в Покровске Донецкой области. Пресс-центр ССО опубликовал фото условий, в которых нашим бойцам приходится действовать, чтобы не допустить продвижения россиян дальше.

Также бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ ежедневно доставляют снаряжение, боеприпасы и провизию на передовые позиции Сил обороны под Покровском. Это происходит с помощью тяжелых бомберов из-за усложненной логистики.

