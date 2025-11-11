Десантники ЗСУ винайшли спосіб доставляти необхідне на передову під Покровськом

$41.960.02
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26289 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34691 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 51861 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33642 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50142 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41168 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22932 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24842 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26276 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачів19:26
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі Дженнер20:35
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу
Ексклюзив
11 листопада, 14:28
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананом11 листопада, 13:27
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькою10 листопада, 14:34
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Олександр Сирський
Україна
Велика Британія
Німеччина
Ізраїль
Сектор Газа
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі Дженнер20:35
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларів11 листопада, 14:28
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможці10 листопада, 13:25
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

Десантники ЗСУ винайшли спосіб доставляти необхідне на передову під Покровськом

Київ • УНН

 14006 перегляди

25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада 7-го корпусу ДШВ ЗСУ щоденно доставляє спорядження, боєприпаси та провізію на передові позиції Сил оборони під Покровськом. Це відбувається за допомогою важких бомберів через ускладнену логістику.

Десантники ЗСУ винайшли спосіб доставляти необхідне на передову під Покровськом

Десантно-штурмові війська Збройних сил України показали, як здійснюють доставку необхідних речей бійцям, які обороняють Покровськ від російських окупантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на 7-й корпус ДШВ.

Деталі

Через ускладнену логістику в районі Покровська 25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада 7-го корпусу ДШВ ЗСУ щоденно за допомогою важких бомберів доставляє спорядження, боєприпаси та провізію на передові позиції Сил оборони.

Немає шляху по землі - доставимо по небу

- заявили в 7-му корпусі ДШВ.

Там також показали відповідне відео.

Додатково

25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада базується у селищі Зарічне Самарівського району Дніпропетровської області. Даний підрозділ існує з 1993 року - починаючи з 2014 року бійці бригади брали участь в боях за Шахтарськ, Дебальцево, Донецький аеропорт, Авдіївку, Горлівку.

Після повномасштабного російського вторгнення 2022 року бійці бригади звільняли Ізюм і брали участь в контрнаступі на Харківщині.

7-й корпус Десантно-штурмових військ був створений в 2024 році. До його складу увійшли щонайменше 9 десантно-штурмових і аеромобільних бригад, один полк, артилерійська бригада та батальйон управління.

Нагадаємо

Сили спеціальних операцій ЗСУ показали, що наразі відбувається в Покровську Донецької області. Пресцентр ССО опублікував фото умов, в яких нашим бійцям доводиться діяти, щоб не допустити просування росіян далі.

Євген Устименко

Війна в Україні
Війна в Україні
Покровськ
Донецька область
Харківська область
Ізюм
Дніпропетровська область
Дебальцеве
Авдіївка
Сили спеціальних операцій Збройних сил України
Горлівка