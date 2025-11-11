Десантники ЗСУ винайшли спосіб доставляти необхідне на передову під Покровськом
Київ • УНН
25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада 7-го корпусу ДШВ ЗСУ щоденно доставляє спорядження, боєприпаси та провізію на передові позиції Сил оборони під Покровськом. Це відбувається за допомогою важких бомберів через ускладнену логістику.
Десантно-штурмові війська Збройних сил України показали, як здійснюють доставку необхідних речей бійцям, які обороняють Покровськ від російських окупантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на 7-й корпус ДШВ.
Деталі
Через ускладнену логістику в районі Покровська 25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада 7-го корпусу ДШВ ЗСУ щоденно за допомогою важких бомберів доставляє спорядження, боєприпаси та провізію на передові позиції Сил оборони.
Немає шляху по землі - доставимо по небу
Там також показали відповідне відео.
Додатково
25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада базується у селищі Зарічне Самарівського району Дніпропетровської області. Даний підрозділ існує з 1993 року - починаючи з 2014 року бійці бригади брали участь в боях за Шахтарськ, Дебальцево, Донецький аеропорт, Авдіївку, Горлівку.
Після повномасштабного російського вторгнення 2022 року бійці бригади звільняли Ізюм і брали участь в контрнаступі на Харківщині.
7-й корпус Десантно-штурмових військ був створений в 2024 році. До його складу увійшли щонайменше 9 десантно-штурмових і аеромобільних бригад, один полк, артилерійська бригада та батальйон управління.
Нагадаємо
Сили спеціальних операцій ЗСУ показали, що наразі відбувається в Покровську Донецької області. Пресцентр ССО опублікував фото умов, в яких нашим бійцям доводиться діяти, щоб не допустити просування росіян далі.