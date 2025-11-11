Десантники ВСУ изобрели способ доставлять необходимое на передовую под Покровском
Киев • УНН
25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада 7-го корпуса ДШВ ВСУ ежедневно доставляет снаряжение, боеприпасы и провизию на передовые позиции Сил обороны под Покровском. Это происходит с помощью тяжелых бомберов из-за усложненной логистики.
Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины показали, как осуществляют доставку необходимых вещей бойцам, обороняющим Покровск от российских оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 7-й корпус ДШВ.
Подробности
Нет пути по земле - доставим по небу
Дополнительно
25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада базируется в поселке Заречное Самарского района Днепропетровской области. Данное подразделение существует с 1993 года - начиная с 2014 года бойцы бригады участвовали в боях за Шахтерск, Дебальцево, Донецкий аэропорт, Авдеевку, Горловку.
После полномасштабного российского вторжения 2022 года бойцы бригады освобождали Изюм и участвовали в контрнаступлении на Харьковщине.
7-й корпус Десантно-штурмовых войск был создан в 2024 году. В его состав вошли не менее 9 десантно-штурмовых и аэромобильных бригад, один полк, артиллерийская бригада и батальон управления.
Напомним
Силы специальных операций ВСУ показали, что сейчас происходит в Покровске Донецкой области. Пресс-центр ССО опубликовал фото условий, в которых нашим бойцам приходится действовать, чтобы не допустить продвижения россиян дальше.