Бои за Покровск: ССО ВСУ уничтожили место сосредоточения 51-й армии рф

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины во время боев за Покровск Донецкой области уничтожили место сосредоточения личного состава 51-й российской армии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ССО.

Детали

Спецназовцы обнаружили и уничтожили место скопления личного состава 51-й армии в населенном пункте Затышок. Они применили дроны для удара по зданию, где находился контингент 1-й и 9-й отдельных мотострелковых бригад российской армии.

российские оккупанты накапливали силы под прикрытием погодных условий. Несмотря на это, дроны ССО успешно достигли целей.

Напомним

Десантно-штурмовые войска ВСУ показали, как уничтожают российские колонны, движущиеся к Покровску под прикрытием неблагоприятных погодных условий.

В то же время в Мирнограде бойцы 38-й бригады морской пехоты ВСУ уничтожили российский флаг, вывешенный на шахте.

До этого Силы специальных операций ВСУ показали, что сейчас происходит в Покровске Донецкой области. Пресс-центр ССО опубликовал фото условий, в которых нашим бойцам приходится действовать, чтобы не допустить продвижения россиян дальше.

Также бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ ежедневно доставляют снаряжение, боеприпасы и провизию на передовые позиции Сил обороны под Покровском. Это происходит с помощью тяжелых бомбардировщиков из-за усложненной логистики.