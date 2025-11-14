Враг 176 раз атаковал позиции Сил обороны: самые интенсивные бои на Покровском и Константиновском направлениях

За последние сутки враг совершил 176 атак по всей линии фронта, самые интенсивные бои шли на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях. Украинские войска отбили десятки штурмов и удерживают позиции, одновременно продолжаются бои на ряде ключевых участков. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

От российских артиллерийских обстрелов пострадали приграничные районы нашей страны, в частности населенные пункты Стариково, Коренек, Белая Береза, Белокопытово, Бобылевка, Бруски, Бунякино Сумской области; Карповичи, Сеньковка, Хреновка Черниговской области - говорится в сообщении.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях противник один раз пытался проводить наступательные действия. Также враг совершил 117 обстрелов, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили семь штурмов врага вблизи Отрадного, Двуречанского и в сторону Колодязного.

Противник с начала суток пять раз атаковал на Купянском направлении в сторону Петропавловки, Песчаного и Новоплатоновки. Сейчас идет бой.

На Лиманском направлении украинские подразделения отбили 20 атак. Пять атак продолжаются до сих пор. Противник атакует в районах населенных пунктов Новоегоровка, Твердохлебово, Карповка, Колодези, Шандриголово, Мирное, Заречное, Новоселовка, Дробышево и в сторону населенных пунктов Коровий Яр, Ольговка, Дружелюбовка, Новый Мир.

На Славянском направлении украинские воины отбили 11 вражеских атак — подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Дроновки, Серебрянки, Северска и Переездного, еще один бой продолжается.

На Краматорском направлении произошло три боевых столкновения с противником в районах Васюковки, Майского и Орехово-Васильевки.

Мирноград под контролем Сил обороны, российский флаг над шахтой сбили - 7-й корпус ДШВ

На Константиновском направлении российские оккупанты 31 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и в сторону Константиновки и Полтавки. Украинские подразделения отбили 28 атак, еще три вражеские атаки продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 64 атаки на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Новопавловка, Лысовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Котляровка, Орехово и Дачное. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники уже отбили 41 атаку, бои продолжаются.

На Александровском направлении захватчики 15 раз пытались продвинуться на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Ивановка, Зеленый Гай, Ялта, Александроград, Степное, Привольное, Егоровка и Красногорское. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг совершил 11 штурмовых действий, украинские защитники отбили атаки в районах Сладкого, Яблокового и в сторону Зеленого Гая.

На Ореховском направлении противник дважды наступал: вблизи Степногорска и в сторону Приморского. Авиационному удару подвергся населенный пункт Орехов.

На Приднепровском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

Бои за Покровск: ССО ВСУ уничтожили место сосредоточения 51-й армии рф