Враг 176 раз атаковал позиции Сил обороны: самые интенсивные бои на Покровском и Константиновском направлениях

Эксклюзив
15:39 • 1536 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
15:03 • 5100 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14:48 • 6762 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
13:30 • 10297 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
13:27 • 21164 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
13:14 • 18686 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 43919 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
14 ноября, 07:50 • 30396 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
14 ноября, 07:18 • 55153 просмотра
Россия атаковала Украину 430 дронами и 18 ракетами, включая баллистику и аэробаллистику - ЗеленскийPhotoVideo
13 ноября, 21:46 • 98794 просмотра
Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-2026
Атака рф на Киев: известно о трех погибших и 26 пострадавшихPhoto14 ноября, 06:10 • 51983 просмотра
Атака рф на Киев унесла жизни 4 человек, 27 раненыPhoto14 ноября, 07:19 • 61961 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 22127 просмотра
Patriot против ракет рф и "длинные нептуны" по целям на российской территории: Зеленский получил доклады Сырского и командующего ВС ВСУ14 ноября, 08:55 • 29850 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 23639 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo13:27 • 21157 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
13:14 • 18681 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto12:13 • 14163 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 43915 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 274069 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo13:27 • 21157 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде13:14 • 7766 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 23840 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 22318 просмотра
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 83214 просмотра
Актуальное
Техника
Х-47М2 "Кинжал"
9К720 Искандер
Дипломатка
Ракетная система С-400

Враг 176 раз атаковал позиции Сил обороны: самые интенсивные бои на Покровском и Константиновском направлениях

Киев • УНН

 • 768 просмотра

В течение суток враг 176 раз атаковал позиции Сил обороны, совершив 117 обстрелов и пытаясь наступать на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Украинские военные отбили многочисленные штурмы на Южно-Слобожанском, Купянском, Лиманском, Славянском, Краматорском, Константиновском, Покровском, Александровском и Гуляйпольском направлениях.

Враг 176 раз атаковал позиции Сил обороны: самые интенсивные бои на Покровском и Константиновском направлениях

За последние сутки враг совершил 176 атак по всей линии фронта, самые интенсивные бои шли на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях. Украинские войска отбили десятки штурмов и удерживают позиции, одновременно продолжаются бои на ряде ключевых участков. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

От российских артиллерийских обстрелов пострадали приграничные районы нашей страны, в частности населенные пункты Стариково, Коренек, Белая Береза, Белокопытово, Бобылевка, Бруски, Бунякино Сумской области; Карповичи, Сеньковка, Хреновка Черниговской области

- говорится в сообщении.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях противник один раз пытался проводить наступательные действия. Также враг совершил 117 обстрелов, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили семь штурмов врага вблизи Отрадного, Двуречанского и в сторону Колодязного.

Противник с начала суток пять раз атаковал на Купянском направлении в сторону Петропавловки, Песчаного и Новоплатоновки. Сейчас идет бой.

На Лиманском направлении украинские подразделения отбили 20 атак. Пять атак продолжаются до сих пор. Противник атакует в районах населенных пунктов Новоегоровка, Твердохлебово, Карповка, Колодези, Шандриголово, Мирное, Заречное, Новоселовка, Дробышево и в сторону населенных пунктов Коровий Яр, Ольговка, Дружелюбовка, Новый Мир.

На Славянском направлении украинские воины отбили 11 вражеских атак — подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Дроновки, Серебрянки, Северска и Переездного, еще один бой продолжается.

На Краматорском направлении произошло три боевых столкновения с противником в районах Васюковки, Майского и Орехово-Васильевки.

Мирноград под контролем Сил обороны, российский флаг над шахтой сбили - 7-й корпус ДШВ14.11.25, 14:32 • 1602 просмотра

На Константиновском направлении российские оккупанты 31 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и в сторону Константиновки и Полтавки. Украинские подразделения отбили 28 атак, еще три вражеские атаки продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 64 атаки на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Новопавловка, Лысовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Котляровка, Орехово и Дачное. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники уже отбили 41 атаку, бои продолжаются.

На Александровском направлении захватчики 15 раз пытались продвинуться на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Ивановка, Зеленый Гай, Ялта, Александроград, Степное, Привольное, Егоровка и Красногорское. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг совершил 11 штурмовых действий, украинские защитники отбили атаки в районах Сладкого, Яблокового и в сторону Зеленого Гая.

На Ореховском направлении противник дважды наступал: вблизи Степногорска и в сторону Приморского. Авиационному удару подвергся населенный пункт Орехов.

На Приднепровском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

Бои за Покровск: ССО ВСУ уничтожили место сосредоточения 51-й армии рф14.11.25, 16:29 • 1570 просмотров

Ольга Розгон

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Сумская область
Черниговская область
Украина