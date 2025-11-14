Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса

Украинские Силы обороны в ночь на 14 ноября осуществили масштабную операцию против критической военной и топливной инфраструктуры России. Генеральный штаб официально подтвердил поражение пункта базирования кораблей в Новороссийске, нефтеперерабатывающего завода в Саратовской области и склада горюче-смазочных материалов вблизи Энгельса. Об этом Генштаб сообщил в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 14 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили пункт базирования кораблей "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ – сообщил Генштаб.

Для атаки применялось украинское вооружение, среди него ракеты "Нептун" и ударные БпЛА. По данным военных, "зафиксировано поражение ценной инфраструктуры порта и нефтяного терминала "Шесхарис" и пусковой установки из состава ЗРК С-400 и хранилища ракет, с последующей детонацией и пожаром. Степень ущерба уточняется – заявили в Генштабе.

Генштаб подчеркнул стратегическое значение терминала "Шесхарис", назвав его "одним из крупнейших нефтеналивных комплексов на юге РФ, задействованным в обеспечении группировок вооруженных сил государства-агрессора."

Отдельно военные подтвердили точный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Саратовской области: "Подтверждено поражение цели. Зафиксированы взрывы с последующим горением на территории объекта. Предприятие задействовано в обеспечении российской оккупационной армии".

Также поражена инфраструктура предприятия "Комбинат Кристалл" в районе Энгельса: "Зафиксированы взрывы в районе цели с последующим горением на территории объекта".

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический и наступательный потенциалы российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины – сообщили в Генштабе.

