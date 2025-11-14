$42.060.03
Эксклюзив
15:39 • 1486 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
15:03 • 5006 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14:48 • 6690 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
13:30 • 10263 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
13:27 • 21092 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
13:14 • 18653 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 43889 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
14 ноября, 07:50 • 30396 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
14 ноября, 07:18 • 55152 просмотра
Россия атаковала Украину 430 дронами и 18 ракетами, включая баллистику и аэробаллистику - ЗеленскийPhotoVideo
13 ноября, 21:46 • 98794 просмотра
Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-2026
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Атака рф на Киев: известно о трех погибших и 26 пострадавшихPhoto14 ноября, 06:10 • 51983 просмотра
Атака рф на Киев унесла жизни 4 человек, 27 раненыPhoto14 ноября, 07:19 • 61961 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 22127 просмотра
Patriot против ракет рф и "длинные нептуны" по целям на российской территории: Зеленский получил доклады Сырского и командующего ВС ВСУ14 ноября, 08:55 • 29850 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 23639 просмотра
публикации
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo13:27 • 21090 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
13:14 • 18652 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto12:13 • 14140 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 43889 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 274045 просмотра
УНН Lite
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo13:27 • 21090 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде13:14 • 7730 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 23796 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 22278 просмотра
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 83195 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса

Киев • УНН

 • 5008 просмотра

Силы обороны Украины в ночь на 14 ноября поразили пункт базирования кораблей в Новороссийске, нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области и склад горюче-смазочных материалов вблизи Энгельса. Применялись ракеты "Нептун" и ударные БПЛА, зафиксированы взрывы и пожары.

Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса

Украинские Силы обороны в ночь на 14 ноября осуществили масштабную операцию против критической военной и топливной инфраструктуры России. Генеральный штаб официально подтвердил поражение пункта базирования кораблей в Новороссийске, нефтеперерабатывающего завода в Саратовской области и склада горюче-смазочных материалов вблизи Энгельса. Об этом Генштаб сообщил в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 14 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили пункт базирования кораблей "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ 

– сообщил Генштаб.

Враг 176 раз атаковал позиции Сил обороны: самые интенсивные бои на Покровском и Константиновском направлениях14.11.25, 16:40 • 768 просмотров

Для атаки применялось украинское вооружение, среди него ракеты "Нептун" и ударные БпЛА. По данным военных, "зафиксировано поражение ценной инфраструктуры порта и нефтяного терминала "Шесхарис" и пусковой установки из состава ЗРК С-400 и хранилища ракет, с последующей детонацией и пожаром. Степень ущерба уточняется

– заявили в Генштабе.

Генштаб подчеркнул стратегическое значение терминала "Шесхарис", назвав его "одним из крупнейших нефтеналивных комплексов на юге РФ, задействованным в обеспечении группировок вооруженных сил государства-агрессора."

Отдельно военные подтвердили точный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Саратовской области: "Подтверждено поражение цели. Зафиксированы взрывы с последующим горением на территории объекта. Предприятие задействовано в обеспечении российской оккупационной армии".

Бои за Покровск: ССО ВСУ уничтожили место сосредоточения 51-й армии рф14.11.25, 16:29 • 1570 просмотров

Также поражена инфраструктура предприятия "Комбинат Кристалл" в районе Энгельса: "Зафиксированы взрывы в районе цели с последующим горением на территории объекта".

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический и наступательный потенциалы российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины 

– сообщили в Генштабе.

Зеленский показал работу украинских "длинных нептунов"14.11.25, 11:27 • 2544 просмотра

Степан Гафтко

