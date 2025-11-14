Зеленский показал работу украинских "длинных нептунов"
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео работы украинских "длинных нептунов". Эти ракеты, известные как дальнобойная версия Р-360 "Нептун", способны поражать цели на расстоянии до 1000 км.
Президент Украины Владимир Зеленский поделился кадрами работы украинских "длинных нептунов".
Украинские "длинные нептуны". Делаем больше
Дополнение
15 марта Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешном боевом применении крылатой ракеты отечественного производства "Долгий Нептун".
Дальнобойная версия крылатой ракеты Р-360 "Нептун", известная под названием "Долгий Нептун", по оценкам, поражает врага на дальности 1000 км.
