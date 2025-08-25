$41.280.07
Появились первые официальные изображения украинской ракеты "Довгий Нептун" с дальностью 1000 км

Киев • УНН

 • 234 просмотра

Дальнобойная версия украинской крылатой ракеты "Довгий Нептун", разрабатывавшаяся с 2023 года, впервые публично продемонстрирована. Она может поражать врага на расстоянии до 1000 км, имеет увеличенный диаметр фюзеляжа и длину более 6 метров.

Появились первые официальные изображения украинской ракеты "Довгий Нептун" с дальностью 1000 км

Дальнобойная версия украинской крылатой ракеты, известная только под неофициальным названием "Довгий Нептун" и способная поражать врага на расстоянии 1000 км, была впервые продемонстрирована публично. Хотя ракета разрабатывалась с 2023 года, до сегодняшнего дня нигде не было ее изображения, пишет УНН со ссылкой на Defence.ua и государственный портал "Зброя".

Детали

Дальнобойная версия крылатой ракеты Р-360 "Нептун", известная под названием "Довгий Нептун", еще в марте этого года прошла испытания и осуществляет поражение врага на дальности 1000 км. На День Независимости Украины на официальном аккаунте госпортала "Зброя" вышло видео, на котором, скорее всего, эта ракета демонстрируется вместе с другими образцами украинского вооружения.

В самом видео она никак не именуется. Также стоит добавить, что видео с пуском - старые, снятые еще во время огневых испытаний берегового комплекса "Нептун" в 2018-2020 годах 

- говорится в сообщении.

Уточняется, что никаких характеристик этой ракеты пока не обнародовано. При этом параметр дальности в 1000 км объявлялся ранее, как и то, что ракета предназначена для поражения наземных целей. Отмечается, что если "Довгий Нептун" еще с марта прилетает по врагу, то вряд ли его внешний вид является для него сюрпризом.

Издание предполагает, что хвостовая часть ракеты, там где размещен двигатель, изменений не претерпела, а потому ее можно взять в качестве "опорной точки" для масштаба. Это также означает, что длина "Долгого Нептуна" составляет более 6 метров (без ускорителя). То есть он примерно на 1,5 метра длиннее Р-360.

Центральная часть фюзеляжа "Довгого Нептуна" была увеличена в диаметре, примерно до 50 см с 38 см. Другими словами, новая ракета не только длиннее, она и "толще". Очевидно это связано с необходимостью увеличения топлива. В то же время носовой обтекатель имеет такой же диаметр.

Конечно, возросла и площадь крыльев и хвостового оперения, которая должна компенсировать больший взлетный вес. Что касается веса боевой части, то в старой версии она составляла 150 кг, что касается "Довгого Нептуна", то эти параметры неизвестны

- сообщает издание.

Дополнение

Президент Зеленский заявил, что Украина использует собственное дальнобойное оружие для ударов по территории россии. Он опроверг сообщения об ограничениях со стороны США, подчеркнув, что этот вопрос никогда не обсуждался.

Украинская оборонная компания "Fire Point" разработала крылатую ракету "Фламинго" FP-5, способную нести боеголовку весом 1150 кг и лететь на 3000 км. Ракета уже находится в серийном производстве, планируется выпускать около 200 единиц в месяц.

Павел Зинченко

