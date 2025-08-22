$41.220.16
Ексклюзив
13:07
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочину
Ексклюзив
12:16
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
11:30
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:01
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильно
Ексклюзив
09:34
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
08:26
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
22 серпня, 07:36
Єрмак запропонував Зеленському реформувати Офіс Президента
22 серпня, 05:52
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
22 серпня, 01:26
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNN
21 серпня, 14:24
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Politico показало кадри запуску української ракети "Фламінго"

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Українська оборонна компанія "Fire Point" розробила крилату ракету "Фламінго" FP-5, здатну нести боєголовку вагою 1150 кг та летіти на 3000 км. Ракета вже перебуває у серійному виробництві, планується випускати близько 200 одиниць на місяць.

Politico показало кадри запуску української ракети "Фламінго"

Поки союзники України ламають голову над тим, як забезпечити їй гарантії безпеки, Київ просуває власний спосіб стримування росії. Видання Politico публікує кадри запуску української ракети "Фламінго", пише УНН.

Деталі

Це ракета "Фламінго" FP-5, розроблена українською оборонною компанією "Fire Point" - швидкозростаючим виробником бойових безпілотників, які стали ключовою зброєю у війні проти росії.

Ми не хотіли розголошувати це публічно, але, здається, зараз саме час. "Фламінго" - це крилата ракета великої дальності, яка може нести боєголовку вагою 1150 кілограмів і летіти над росією на 3000 кілометрів. Ми придумали це досить швидко. Знадобилося менш ніж дев'ять місяців, щоб розробити її від ідеї до перших успішних випробувань на полі бою. Я не скажу вам про її точну швидкість, але можу сказати, що вона швидша за всі інші ракети, які ми маємо зараз. Вона повністю українського виробництва 

- сказала Ірина Терех, генеральний директор і технічний директор компанії.

Незвичайна назва та оригінальний колір ракети - яскраво-рожевий кінчик, де розміщена боєголовка - були внутрішнім жартом компанії щодо невизнаної ролі жінок у світі зброї та війни, де домінують чоловіки.

Наші перші ракети були рожевими; вони пройшли всі випробування рожевими, але потім нам довелося змінити колір через вимоги військового камуфляжу. Але жінка, яка відповідає за виробництво, все ще там. Жіночий штрих у ракетах

- сказала Терех.

"Фламінго" може створити реальні проблеми для російського диктатора володимира путіна.

Тут є якийсь грандіозний енергетичний момент. Не потрібна страшна назва для ракети, яка може пролетіти 3000 кілометрів. Головна мета - щоб ракета була ефективною

- сказала Терех про заявлену дальність польоту ракети.

Реакція росіян

Яким би не був її початковий колір і назва, ракету з такою потужністю вже помічає москва.

російське державне інформаційне агентство "тасс" цього тижня опублікувало статтю, в якій применшувало загрозу, яку становила ракета, називаючи її базою на конструкції британської фірми - що українці заперечують - і намагаючись підірвати технічну майстерність України.

Терех не погоджується з російською оцінкою.

Ми спостерігали за реакцією росії на наші перші місії, і можу сказати вам, що чим успішнішою була місія, тим більше росіяни намагалися задушити всю рекламу навколо неї 

- сказала вона.

"Фламінго" зараз перебуває у серійному виробництві, плануючи випускати близько 200 одиниць на місяць

- сказала Терех.

До грудня у нас їх буде набагато більше

- заявив журналістам президент України Володимир Зеленський у середу, відмовившись надати більше деталей про зброю, доки "Україна не зможе використовувати сотні таких".

До того ж, Дональд Трамп, схоже, більш схильний до того, щоб Україна завдала удару у відповідь.

У четвер у дописі в соціальних мережах президент США написав:

Дуже важко, якщо не неможливо, виграти війну, не атакуючи країну-загарбника. Це як чудова спортивна команда, яка має фантастичний захист, але їй не дозволено грати в нападі. Цікаві часи попереду

- заявив він.

Доповнення

Президент Зеленський підтвердив успішні випробування української ракети "Фламінго" з дальністю 3000 км. Серійне виробництво очікується наприкінці року.

