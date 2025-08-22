$41.220.16
Эксклюзив
13:07 • 4064 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
12:16 • 5746 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
11:30 • 12649 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
11:01 • 14898 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
09:34 • 11367 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
08:26 • 12412 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
22 августа, 07:36 • 11027 просмотра
Ермак предложил Зеленскому реформировать Офис Президента
22 августа, 05:52 • 13216 просмотра
Украина вернула еще 65 застрявших на российско-грузинской границе граждан - МИД
22 августа, 01:26 • 22454 просмотра
Трамп меняет риторику: Украина должна перейти в наступление - CNNPhoto
21 августа, 14:24 • 45720 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Politico показало кадры запуска украинской ракеты "Фламинго"

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Украинская оборонная компания "Fire Point" разработала крылатую ракету "Фламинго" FP-5, способную нести боеголовку весом 1150 кг и лететь на 3000 км. Ракета уже находится в серийном производстве, планируется выпускать около 200 единиц в месяц.

Politico показало кадры запуска украинской ракеты "Фламинго"

Пока союзники Украины ломают голову над тем, как обеспечить ей гарантии безопасности, Киев продвигает собственный способ сдерживания россии. Издание Politico публикует кадры запуска украинской ракеты "Фламинго", пишет УНН.

Детали

Это ракета "Фламинго" FP-5, разработанная украинской оборонной компанией "Fire Point" - быстрорастущим производителем боевых беспилотников, которые стали ключевым оружием в войне против россии.

Мы не хотели разглашать это публично, но, кажется, сейчас самое время. "Фламинго" - это крылатая ракета большой дальности, которая может нести боеголовку весом 1150 килограммов и лететь над россией на 3000 километров. Мы придумали это довольно быстро. Понадобилось менее девяти месяцев, чтобы разработать ее от идеи до первых успешных испытаний на поле боя. Я не скажу вам о ее точной скорости, но могу сказать, что она быстрее всех других ракет, которые у нас есть сейчас. Она полностью украинского производства 

- сказала Ирина Терех, генеральный директор и технический директор компании.

Необычное название и оригинальный цвет ракеты - ярко-розовый кончик, где размещена боеголовка - были внутренней шуткой компании относительно непризнанной роли женщин в мире оружия и войны, где доминируют мужчины.

Наши первые ракеты были розовыми; они прошли все испытания розовыми, но потом нам пришлось изменить цвет из-за требований военного камуфляжа. Но женщина, которая отвечает за производство, все еще там. Женский штрих в ракетах

- сказала Терех.

"Фламинго" может создать реальные проблемы для российского диктатора владимира путина.

Здесь есть какой-то грандиозный энергетический момент. Не нужно страшное название для ракеты, которая может пролететь 3000 километров. Главная цель - чтобы ракета была эффективной

- сказала Терех о заявленной дальности полета ракеты.

Реакция россиян

Каким бы ни был ее первоначальный цвет и название, ракету с такой мощностью уже замечает москва.

российское государственное информационное агентство "тасс" на этой неделе опубликовало статью, в которой приуменьшало угрозу, которую представляла ракета, называя ее базой на конструкции британской фирмы - что украинцы отрицают - и пытаясь подорвать техническое мастерство Украины.

Терех не согласна с российской оценкой.

Мы наблюдали за реакцией россии на наши первые миссии, и могу сказать вам, что чем успешнее была миссия, тем больше россияне пытались задушить всю рекламу вокруг нее 

- сказала она.

"Фламинго" сейчас находится в серийном производстве, планируя выпускать около 200 единиц в месяц

- сказала Терех.

К декабрю у нас их будет гораздо больше

- заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский в среду, отказавшись предоставить больше деталей об оружии, пока "Украина не сможет использовать сотни таких".

К тому же, Дональд Трамп, похоже, более склонен к тому, чтобы Украина нанесла ответный удар.

В четверг в сообщении в социальных сетях президент США написал:

Очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя страну-захватчика. Это как великолепная спортивная команда, которая имеет фантастическую защиту, но ей не разрешено играть в нападении. Интересные времена впереди

- заявил он.

Дополнение

Президент Зеленский подтвердил успешные испытания украинской ракеты "Фламинго" с дальностью 3000 км. Серийное производство ожидается в конце года.

Павел Зинченко

