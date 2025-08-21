"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
Київ • УНН
Президент Зеленський підтвердив успішні випробування української ракети "Фламінго" з дальністю 3000 км. Серійне виробництво очікується наприкінці року.
Президент Володимир Зеленський підтвердив успішні випробування нової української ракети "Фламінго". Її дальність сягає трьох тисяч кілометрів, а вже наприкінці року очікується розгортання серійного виробництва. Про це Президент сказав на зустрічі із журналістами, передає УНН.
Деталі
Україна робить серйозний крок у зміцненні власних оборонних можливостей. Президент Володимир Зеленський повідомив про успішні випробування ракети "Фламінго", яка нині вважається найефективнішою у вітчизняному арсеналі. Її головна перевага – унікальна дальність польоту, що становить близько 3000 км.
За словами глави держави, попри значні досягнення, поки зарано відкрито говорити про потенціал цієї зброї. Україна планує накопичити достатній запас боєприпасів, щоб можна було говорити про реальну спроможність застосовувати їх масово.
До грудня ми матимемо більше таких ракет. А вже в кінці року чи на початку 2025-го очікується запуск масового виробництва
Він підкреслив, що подальший успіх програми залежить від стабільного фінансування та результатів наступних випробувань.
Я вважаю, що ми не можемо багато про це говорити, до того часу, поки у нас немає можливості застосування сотні ракет
Ракетна програма "Фламінго" є частиною стратегічного плану України зі створення високотехнологічної зброї, яка здатна стримувати агресора без зовнішніх постачань.
Якщо серійне виробництво стартує в заявлені терміни, це може суттєво змінити баланс сил у регіоні.
Нагадаємо
