07:38
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
06:16
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
05:30
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми

Київ • УНН

 • 476 перегляди

Президент Зеленський підтвердив успішні випробування української ракети "Фламінго" з дальністю 3000 км. Серійне виробництво очікується наприкінці року.

"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми

Президент Володимир Зеленський підтвердив успішні випробування нової української ракети "Фламінго". Її дальність сягає трьох тисяч кілометрів, а вже наприкінці року очікується розгортання серійного виробництва. Про це Президент сказав на зустрічі із журналістами, передає УНН.

Деталі

Україна робить серйозний крок у зміцненні власних оборонних можливостей. Президент Володимир Зеленський повідомив про успішні випробування ракети "Фламінго", яка нині вважається найефективнішою у вітчизняному арсеналі. Її головна перевага – унікальна дальність польоту, що становить близько 3000 км.

За словами глави держави, попри значні досягнення, поки зарано відкрито говорити про потенціал цієї зброї. Україна планує накопичити достатній запас боєприпасів, щоб можна було говорити про реальну спроможність застосовувати їх масово.

До грудня ми матимемо більше таких ракет. А вже в кінці року чи на початку 2025-го очікується запуск масового виробництва

– заявив Зеленський.

Він підкреслив, що подальший успіх програми залежить від стабільного фінансування та результатів наступних випробувань.

Я вважаю, що ми не можемо багато про це говорити, до того часу, поки у нас немає можливості застосування сотні ракет

 – зауважив глава держави.

Ракетна програма "Фламінго" є частиною стратегічного плану України зі створення високотехнологічної зброї, яка здатна стримувати агресора без зовнішніх постачань.

Якщо серійне виробництво стартує в заявлені терміни, це може суттєво змінити баланс сил у регіоні.

Нагадаємо

Україна завершила випробування та розпочала серійне виробництво ракет "Фламінго" з дальністю понад 3000 км. Ракета вагою 6 тонн має бойову частину 1000 кг та швидкість до 900 км/год.

Степан Гафтко

