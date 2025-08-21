"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
Киев • УНН
Президент Зеленский подтвердил успешные испытания украинской ракеты "Фламинго" с дальностью 3000 км. Серийное производство ожидается в конце года.
Президент Владимир Зеленский подтвердил успешные испытания новой украинской ракеты "Фламинго". Ее дальность достигает трех тысяч километров, а уже в конце года ожидается развертывание серийного производства. Об этом Президент сказал на встрече с журналистами, передает УНН.
Детали
Украина делает серьезный шаг в укреплении собственных оборонных возможностей. Президент Владимир Зеленский сообщил об успешных испытаниях ракеты "Фламинго", которая ныне считается самой эффективной в отечественном арсенале. Ее главное преимущество – уникальная дальность полета, составляющая около 3000 км.
По словам главы государства, несмотря на значительные достижения, пока рано открыто говорить о потенциале этого оружия. Украина планирует накопить достаточный запас боеприпасов, чтобы можно было говорить о реальной способности применять их массово.
К декабрю у нас будет больше таких ракет. А уже в конце года или в начале 2025-го ожидается запуск массового производства
Он подчеркнул, что дальнейший успех программы зависит от стабильного финансирования и результатов следующих испытаний.
Я считаю, что мы не можем много об этом говорить, до тех пор, пока у нас нет возможности применения сотни ракет
Ракетная программа "Фламинго" является частью стратегического плана Украины по созданию высокотехнологичного оружия, которое способно сдерживать агрессора без внешних поставок.
Если серийное производство стартует в заявленные сроки, это может существенно изменить баланс сил в регионе.
Напомним
Украина завершила испытания и начала серийное производство ракет "Фламинго" с дальностью более 3000 км. Ракета весом 6 тонн имеет боевую часть 1000 кг и скорость до 900 км/ч.