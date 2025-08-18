Україна розпочала серійне виробництво ракет "Фламінго" дальністю понад 3 тис. км

$41.450.00
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
17:11 • 10371 перегляди
Киян попередили про гучні звуки в центрі міста 17 серпня: що сталось
17 серпня, 10:14 • 28256 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
17 серпня, 07:17 • 58001 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 123084 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
16 серпня, 10:46 • 83503 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 81603 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 66234 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 54350 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 247951 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21
Вода на мінімумі, опалення неможливе: ТОТ на межі гуманітарної катастрофи - Спротив17 серпня, 12:12
Український FPV-дрон знищив найсучасніший російський танк Т-90М "Прорив"17 серпня, 12:37
Трамп поширив пост про те, що Україна має бути готова втратити частину території на користь росії, аби не втратити більше15:09
Трамп зустрінеться із Зеленським наодинці, без лідерів країн Європи - Bild15:35
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
17 серпня, 07:17
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
15 серпня, 11:14
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
15 серпня, 09:48
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогів15 серпня, 07:14
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів16 серпня, 07:05
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50
Україна розпочала серійне виробництво ракет "Фламінго" дальністю понад 3 тис. км

Київ • УНН

Україна завершила випробування та розпочала серійне виробництво ракет "Фламінго" з дальністю понад 3000 км. Ракета вагою 6 тонн має бойову частину 1000 кг та швидкість до 900 км/год.

Україна розпочала серійне виробництво ракет "Фламінго" дальністю понад 3 тис. км

Нові українські ракети "Фламінго" з дальністю понад 3 000 км вже перебувають на серійному виробництві. Про це пише УНН із посиланням на українського журналіста Єфрема Лукацького.

Деталі

За його словами, Україна успішно завершила випробування ракет "Фламінго", що дозволило розпочати їх серійне виробництво.

Ці ракети відзначаються надвеликою дальністю польоту та високою точністю, що робить їх ключовим елементом у зміцненні обороноздатності держави.

Доповнення

Ракета "Фламінго" дуже нагадує новинку, яку на початку року представила компанія Milanion Group на виставці IDEX-2025 в ОАЕ.

Головні характеристики FP-5:

  • вага бойової частини: 1000 кг;
    • дальність: до 3000 км;
      • маса: 6 тонн;
        • швидкість: до 900 км/год.

          Нагадаємо

          російські загарбники вже близько року використовують проти України "шахеди"з бойовою частиною, вага якої складає 90 кг. Значно більшу загрозу представляє займиста речовина, яку загарбники почали додавати до дронів-камікадзе, щоб викликати більше пожеж

          росія готує випробування нової ракети "Буревісник" напередодні саміту з США14.08.25, 01:11

          Вероніка Марченко

          Технології