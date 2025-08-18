Україна розпочала серійне виробництво ракет "Фламінго" дальністю понад 3 тис. км
Україна завершила випробування та розпочала серійне виробництво ракет "Фламінго" з дальністю понад 3000 км. Ракета вагою 6 тонн має бойову частину 1000 кг та швидкість до 900 км/год.
Нові українські ракети "Фламінго" з дальністю понад 3 000 км вже перебувають на серійному виробництві. Про це пише УНН із посиланням на українського журналіста Єфрема Лукацького.
Деталі
За його словами, Україна успішно завершила випробування ракет "Фламінго", що дозволило розпочати їх серійне виробництво.
Ці ракети відзначаються надвеликою дальністю польоту та високою точністю, що робить їх ключовим елементом у зміцненні обороноздатності держави.
Доповнення
Ракета "Фламінго" дуже нагадує новинку, яку на початку року представила компанія Milanion Group на виставці IDEX-2025 в ОАЕ.
Головні характеристики FP-5:
- вага бойової частини: 1000 кг;
- дальність: до 3000 км;
- маса: 6 тонн;
- швидкість: до 900 км/год.
Нагадаємо
російські загарбники вже близько року використовують проти України "шахеди"з бойовою частиною, вага якої складає 90 кг. Значно більшу загрозу представляє займиста речовина, яку загарбники почали додавати до дронів-камікадзе, щоб викликати більше пожеж
